Ein Verlierer namens Marco Rubio

Marco Rubio ist frustriert. Der Favorit des republikanischen Establishments steht unter Rechtfertigungsdruck, weil er sich auf vulgäre Wortduelle mit Donald Trump einließ, in denen es um Angstschweiß und angeblich durchnässte Hosen ging, am allerwenigsten um Substanz. „Wo ich aufgewachsen bin, war es so: Schlägt dir einer wiederholt ins Gesicht, steht irgendwann einer auf und schlägt zurück“, sagt er. Da Trump ihn seit Monaten verhöhne, habe er irgendwann mit gleicher Münze zurückgezahlt.

Im National Harbor am Rande Washingtons halten am Sonntag republikanische Aktivisten ihre jährliche Conservative Political Action Conference (CPAC) ab. Alles steht im Zeichen Ronald Reagans, den die Konservativen verehren wie einen Heiligen. Überall bunte Plakate: Reagan mit Cowboyhut auf einem Gaul, Reagan im Säulengang des Weißen Hauses. Er sei Politiker geworden, weil er in Reagans Ära zur Schule ging und ihn deren Optimismus nachhaltig prägte, schlägt auch Rubio den Bogen zum Übervater der Grand Old Party. „Wisst ihr, dieser Mann hat sich so völlig anders verhalten, als es Trump heute tut.“

Alle reden von Trump

Trump, immer wieder Trump, auch wenn er gar nicht anwesend ist. Der Unternehmer hat einen Aufritt bei CPAC abgeblasen. Aus Sicht des Establishments ist das ein schwerer Regelverstoß, gehört es doch zu den ungeschriebenen Gesetzen der Tagung, dass sich republikanische Präsidentschaftsbewerber dort blicken lassen. Rubio erscheint, trotz schwerer Erkältung. Es ändert nichts daran, dass er als großer Verlierer der Vorwahlen in Kansas, Kentucky, Louisiana und Maine nun noch stärker unter Druck kommen wird.

Es sieht immer mehr danach aus, als wäre Rubio nicht der Mann, der es mit Trump aufnehmen kann, sondern Ted Cruz, der erzkonservative Senator aus Texas. Im mittelwestlichen Kansas, wo evangelikale Christen den Ton angeben, gewann der Pastorensohn Cruz mit 48 Prozent der Stimmen deutlich. In Maine setzte er sich mit 46 Prozent klar durch, während Trump in Kentucky und Louisiana als Erster durchs Ziel ging. Rubio, der sich mit dritten Plätzen und einem vierten Rang in Maine begnügen musste, enttäuschte die Erwartungen und muss nun alle seine Hoffnungen auf Florida setzen.

Verliert Rubio die Primaries in seinem Heimatstaat, ist es für ihn vielleicht schon vorbei. Und bereits am morgigen Dienstag steht in Michigan ein wichtiger Test an, bevor am 15. März in Florida und Ohio die eventuelle Vorentscheidung fällt. Sollte der Milliardär sowohl in Michigan als auch in Florida oder Ohio die Nase vorn haben, dürfte ihm die Kandidatur kaum noch zu nehmen sein. Auch wenn die Koalition, die versucht, ihn mit allen Mitteln zu stoppen, von Tag zu Tag breiter wird.