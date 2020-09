Ein Überlebender von „Charlie Hebdo“ beschreibt Szenen des Grauens

Von Lucas Katzenmaier

Die SG Blönried/Ebersbach scheint niemand zu stoppen. Die Mannschaft von Trainer Florian Köhler fuhr gegen die SG Altheim den fünften Sieg im fünften Spiel ein. Stand jetzt kommt es am nächsten Spieltag, unter der Woche, zum Topspiel. Dann gastiert die Köhler-Mannschaft bei der TSG Ehingen. Den ersten Saisonsieg feierte der SV Bad Buchau beim 2:1 in Hohentengen, Neufra/Donau ist zwar noch ungeschlagen, spielte aber zum dritten Mal in vier Spielen unentschieden und hängt nach dem 1:1 in Krauchenwies im Mittelfeld fest.