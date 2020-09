Ein Siegel für Nachhaltigkeit: Wenn Produktion und Politik das gleiche Ziel verfolgen

Lieferkettengesetz: Auf Beschluss der Vereinten Nationen sollen die Staaten grundlegende soziale Menschenrechte in der globalisierten Wirtschaft schützen. Einen Teil der Aufgaben müssen dabei die Unternehmen erfüllen. Dem kommen die meisten aber nicht ausreichend nach. Gemäß Koalitionsvertrag verhandelt die Regierung deshalb nun über das sogenannte Lieferkettengesetz. Dieses soll in Deutschland tätige Unternehmen verpflichten, sich um die Rechte von Beschäftigten und Anwohnern ihrer ausländischen Zulieferer zu kümmern. Die Firmen sollen beispielsweise dafür Sorge tragen, dass die Fabriken in Asien stabil gebaut sind, es Feuerlöscher und Fluchtwege gibt, die Beschäftigten eine ausreichende Bezahlung erhalten und benachbarten Bauern kein Land weggenommen wird. Missachten hiesige Firmen diese Sorgfaltspflichten, können sie auf Schadensersatz verklagt werden. Wirtschaftsverbänden wie dem BDI und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) geht das zu weit.

„Grüner Knopf“: Das staatlich garantierte Textilzertifikat „Grüner Knopf“ ließ Entwicklungsminister Müller vor einem Jahr einführen. In manchen Textil- und Modegeschäften finden die Kundinnen und Kunden es mittlerweile an einzelnen Produkten. Um das Siegel zu erhalten, müssen die Produzenten und Händler 26 Prüfkriterien erfüllen. Ihre Zulieferfabriken sollen auf bestimmte gesundheitsschädliche Chemikalien verzichten, Gewerkschaftsfreiheit, gesetzmäßige Arbeitszeiten und Mindestlöhne sind zu gewährleisten. Zusätzlich müssen die Firmen jeweils 20 Kriterien auf der Ebene des Unternehmens einhalten, etwa einen Beschwerdemechanismus für die Beschäftigten einrichten.