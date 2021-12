Ein neues Leben in Würde nach der Hölle des IS

Ein Laden für Kosmetika im Flüchtlingscamp? „Ja, für die Frauen, für ihre Würde und für mich, meine Würde!“ Rafida Naif steht hinter der Theke ihres kleinen Geschäfts. Rechts, in einem der nächsten Ladenlokale, arbeitet ein Friseur, links verkauft ihre Schwester Zerap Kleidung. Ein Stück Normalität inmitten des Basars im Camp Mam Rashan mit seinen 7400 Bewohnern, jesidischen Flüchtlingen.

Dass Rafida Naif dort einen eigenen Laden betreibt, gleicht einem Wunder: Sechs Jahre und vier Monate lang, von August 2014 bis zum Dezember des vergangenen Jahres, war die heute 23-Jährige Opfer der Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS). Nach dem Überfall des IS auf die Jesiden im Shingal-Gebirge wurde die 16-Jährige von den islamistischen Schergen verschleppt und mehrere Male weiterverkauft. Im Dezember 2020 kaufte ihre Familie sie frei. Und nun schlägt sie ein neues Kapitel in ihrem Leben auf: „Ich will kein Opfer mehr sein, ich will leben.“

Immer noch 3000 Frauen in IS-Geiselhaft

Als der IS im August 2014 die Shingal-Region überrollt, verschleppen die Terroristen Tausende jesidische Frauen und Kinder in die Sklaverei. Die Frauen werden auf Märkten verkauft und immer wieder von anderen Männern vergewaltigt. Wie viele Frauen und Kinder damals in die Hände des IS fielen, ist nicht klar. Bis heute, so schätzen es die Fachleute, sind bis zu 3000 Frauen weiter in Gewalt der Islamisten. Ob und wie sie frei kommen, ist völlig ungewiss.

Auch für Rafida Naif, sie war damals zwölf Jahre, begann das Martyrium im August 2014: „Mit meiner Schwester Zerap und meiner Tante konnte ich nicht rechtzeitig aus dem Shingal-Gebirge fliehen“, berichtet sie, „wir wurden zunächst nach Rakka in Syrien gebracht, dort blieb ich zwei Jahre.“ Das Mädchen musste in mehreren Familien von IS-Angehörigen als Dienstmädchen arbeiten, wurde dann „weiterverkauft“. Sie nennt Städte wie Baros und Argo, in die sie verschleppt wurde.

Hohe Suizidrate unter Frauen

Es blieb nicht bei der Hausarbeit. Auch nicht für Rafida Naif. „Fast alle Frauen haben sexuelle Gewalt erlebt“, sagt der Psychologe Ilhan Kizilhan, der sowohl an der Dualen Hochschule Villingen-Schwenningen lehrt und gleichzeitig Dekan des Instituts für Psychotherapie und Psychotraumatologie an der Universität Dohuk ist. Er hat mehr als 400 Jesidinnen interviewt, die befreit wurden Die Opfer berichten von völlig entgrenzter Gewalt. So wie eine 17-Jährige, die während ihrer Gefangenschaft zwölfmal „verheiratet“, so der IS-Jargon, also verkauft wurde. Fast täglich fielen die Männer über sie her, einmal mehrere nacheinander, eine ganze Nacht lang. Die Opfer litten unter „post-traumatischen Belastungsstörungen“, sagt Kizilzhan: „Sie haben Alpträume, werden ohnmächtig oder schlagen um sich.“ Die Sui-zidrate gerade unter jungen Frauen ist bis heute sehr hoch.

Doch wo sind die Motive für solche Gewaltexzesse zu finden? In der radikalen IS-Lesart des Islam sind die Jesiden „Ungläubige“ und „Teufelsanbeter“. Mit dieser Ideologie erklärt Kizilhan die enthemmte Gewalt der Extremisten. „So etwas ist nur möglich, wenn vermeintliche Ungläubige nicht als Menschen betrachtet werden“, sagt er. „Es findet eine Entmenschlichung statt. Dann kann man mit den Opfern machen, was man will, weil es kein Mitleid mehr gibt.“

Rafida Naif kann über ihre Zeit in der Gewalt des IS nicht sprechen. Ihr Vater ist am Schicksal seiner beiden Töchter seelisch zerbrochen. Camp-leiter Shero Smo weiß: „Jede Frau, die in den Fängen des IS war, ist auch ein oder mehrere Male schwanger geworden, hat ihre Kinder zur Welt gebracht.“ Doch die Kinder dürfen die Frauen nicht zurück in die Heimat mitnehmen, müssen sie bei ihren Peinigern lassen: Die jesidische Gemeinschaft akzeptiert aus Gründen der Tradition ausschließlich Ehen und Zeugungen zwischen zwei Jesiden oder nach einer zuvor genehmigten Konvertierung. Dadurch könne die kleine religiöse Gruppe ihre Identität erhalten und angesichts eines Genozids überleben.

Familie kauft Rafida Naif frei

Im Spätherbst 2020 naht für Rafida Naif die Erlösung: „Zwischen den IS-Familien kam es immer wieder zum Streit.“ Die Frauen werden in neuen Camps in der nordsyrischen Provinz Hasaka untergebracht, müssen verschweigen, dass sie Jesidinnen sind. Immer neue Verhöre folgen, sie werden bedroht. Die eigene Familie findet Rafida Naif im Camp Al Hol, löst sie aus, holt sie ab und bringt sie nach Mam Rashan.

Dort hat ihre Schwester Zerap Naif, die schon 2019 aus der IS-Gefangenschaft befreit worden war, mittlerweile ihren eigenen Weg gefunden, um weiterzuleben. Sie hat ein Kleidungsgeschäft im Basar des Camps eröffnet. Das Ladenlokal, das ihr die Campleitung zur Verfügung stellt, ist eines, das mit Spendenmitteln der Aktion „Helfen bringt Freude“ erworben wurde. Weitere Spenden ermöglichen es ihr, den ersten Schwung Kleidung, den Grundstock des Shops, zu finanzieren. Ihre Zielgruppe: 18- bis 25-jährige Frauen, die gegen die Tristesse im Camp mit eigener, bunter Kleidung Zeichen setzen wollen.

Ein wenig Glanz im Camp

Im Mai 2021, ein paar Monate nach ihrer Rückkehr zu ihrer Familie, entschließt sich Rafida Naif, ihr Glück als Geschäftsfrau zu suchen. Neben dem Geschäft ihrer Schwester bietet sich die Möglichkeit, ebenfalls im eigenen Laden tätig zu werden: „Auch im Camp brauchen die Menschen Hygieneartikel, wollen sich die Frauen schminken, wenigstens ein bisschen Glanz erleben.“ Auch hier ist „Helfen bringt Freude“ hilfreich. Weitere Frauen könnten in den kommenden Monaten in Mam Rashan eintreffen: „Wenn ihr uns weiterhelfen könntet, wäre das toll“, bittet Campleiter Shero Smo um Spenden.

„Menschen, die mit dem Erlebten umgehen können sollen, brauchen eine Perspektive. Wenn sie nur im Camp sitzen, leben sie in der Vergangenheit. Und die Vergangenheit ist die Hölle“, sagt Kizilhan. Menschen fänden unterschiedliche Wege, um mit furchtbaren Geschehnissen umzugehen. Die Eröffnung eines Geschäfts könne ein solcher Weg sein. „Da erleben Frauen wie Zerap und Rafida Naif eine Tagesstruktur und Wertschätzung – und sie kommunizieren mit Menschen.“