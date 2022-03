Kommentar: Ein Nein zum schnellen EU-Beitritt der Ukraine ist ehrlicher

Angesichts des unsäglichen Leids in der Ukraine ist der Impuls nachvollziehbar, die Menschen mit einer raschen Beitrittsperspektive trösten zu wollen. Da aber die damit verbundenen Hoffnungen der Realität nicht standhalten, ist es ehrlicher und weniger grausam, das klar zu sagen.

Die EU hat schon mehrfach aus politischen Erwägungen ihre Anforderungen an Rechtsstaatlichkeit und funktionierende Wirtschaftsordnung heruntergeschraubt – jeweils mit verheerenden und langfristigen Folgen. Der Streit mit Polen und Ungarn über demokratische Mindeststandards ist nur ein Beispiel, der eingefrorene Konflikt zwischen Nordzypern und der zypriotischen Republik ein weiteres.

Angesichts des heldenhaften Widerstands, den die Menschen in der Ukraine gegen den Aggressor Putin leisten, gerät aus dem Blick, dass dieses Land eben auch keine lupenreine Demokratie ist, sondern ein oligarchisches und korruptes System. Deshalb kann Wolodymyr Selenskyjs sehr energisch vorgetragene Bitte, per Eilverfahren in die EU aufgenommen zu werden, nur abschlägig beschieden werden.

Selbst wenn der Krieg vorbei ist, wird sein Land noch Jahre brauchen, um die Standards für eine EU-Aufnahme zu erfüllen. Bis dahin sollten wir die Bindungen weiter festigen und uns großzügigst an einem Wiederaufbau beteiligen, der hoffentlich bald beginnen kann.