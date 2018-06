Ein Kandidat aus dem Allgäu

Der Posten des Bundespräsidenten ist in der Geschichte der Bundesrepublik sehr ungerecht verteilt worden. Erstens ist uns keine einzige Amtsinhaberin in Erinnerung, zweitens haben immer CDU/CSU, SPD, FDP im Wesentlichen ausgekartelt, wer der Nächste sein soll. Grüne und Linke durften bisweilen ein wenig mitmischen, aber das ist nicht der Rede wert und außerdem schon längst vergessen. Jetzt verdanken wir es den bajuwarischen Freien Wählern, dass ein bisschen Leben in die Wahlbude kommt. Also: Weil sich Joachim Gauck bekanntlich mit seinem lebenslang gewährten Ehrensold begnügen und auf eine zweite Amtszeit verzichten will, haben die Freien Wähler schon mal einen eigenen Kandidaten präsentiert. Es handelt sich um einen Gemeinderat aus der schönen Allgäustadt Kempten. Er ist 54 Jahre alt, hat eine Frau und zwei Kinder und scheint auch anderweitig völlig bei Trost zu sein. Sein Name ist Alexander Hold.

Vielen älteren Fernsehzuschauern ist dieser Mann angeblich bekannt, weil er in einer Serie einen Richter gespielt haben soll. Wir haben das nicht überprüft, es könnte aber stimmen. Immerhin ist Alexander Hold 1,91 Meter lang. Außerdem hat er Jura studiert und richtet auch im echten Leben gemütlich vor sich hin. Wieso soll so einer nicht Bundespräsident werden?

Die Frage ist berechtigt. Aber leider ist davon auszugehen, dass es auch bei der nächsten Wahl ungerecht zugehen wird, weil CDU/CSU, SPD, Linke, Grüne sowie ein paar versprengte FDPler diesen Richter verhindern werden. (nab)