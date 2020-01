Ein Jahr Politik zum Hören: 26 steile Thesen zu Parteien, Tempolimit, Impfpflicht und Rechtsterror

Alle zwei Wochen sonntags macht Politikredakteur Sebastian Heinrich die Welt der Politik verständlicher - anhand einer steilen These, mit der er einen Gesprächspartner konfrontiert. Auch Politiker müssen sich seinen Argumenten stellen - und das ist manchmal eine echte Herausforderung. Im Podcast "Steile These" sind diese Gespräche nachzuhören - entweder auf Schwäbische.de, auf Spotify, Deezer oder in allen gängigen Podcast-Apps für Smartphones und Tablets.

Im Lauf des Jahres 2019 hat sich das Format gewandelt und weiterentwickelt. Während anfangs noch Patrick von Rosen, ein Kollege aus einer anderen Abteilung, sein "Sparringspartner" war, hat sich Sebastian Heinrich nach dem Abschied von Rosens immer andere Gäste ins Studio eingeladen - und spricht oft ausgerechnet mit denen über seine Thesen, die davon direkt betroffen sind oder bestimmte Entscheidungen mitgetragen haben.

Schwäbische.de blickt zurück auf ein Jahr politische Podcasts:

Steile These 1 - Wir brauchen nicht noch einen Politik-Podcast!

Noch ein Politik-Podcast: Braucht’s das? Sebastian Heinrich und Patrick von Rosen, die beiden Hosts der „Steilen These“, diskutieren kurz und bündig darüber, ob Ihr Format eigentlich Sinn macht.

Steile These 2 - Nein, wir brauchen kein Glasfaser auf jedem Dorf

Wie wichtig ist eine gute digitale Infrastruktur für Deutschland? Patrick sagt: Wir können es auch ein bisschen langsamer angehen - und brauchen kein Glasfasernetz in jedem Dorf. Sebastian sieht das völlig anders.

Steile These 3 - Parteispenden sind etwas Gutes

Parteispenden haben einen schlechten Ruf in Deutschland - weil es immer wieder Skandale um illegale Spenden gab und viele Korruption wittern, wenn Unternehmen Parteien viel Geld spenden. Sebastian sagt trotzdem: Parteispenden sind gut. Patrick ist da ganz anderer Meinung.

Steile These 4 - Wir wählen das mächtigste Parlament aller Zeiten

Vor der Europawahl 2019 haben Patrick und Sebastian diskutiert, wie mächtig das Europäische Parlament ist. Sebastian sagt: Das von den EU-Bürgern gewählte Parlament ist inzwischen ein mächtiger Akteur der EU - und die beeinflusst unser Leben viel stärker, als viele glauben. Patrick ist skeptisch - und sieht vor allem die Schwächen der Europäischen Union.

Steile These 5 - Der Brexit wird nicht so schlimm

Der EU-Austritt Großbritanniens ist 2019 zweimal verschoben werden, Ende Januar 2020 soll es jetzt so weit sein. Doch wie heftig wird uns der Brexit treffen? Patricks steile These: Halb so wild! Es wird längst nicht so schlimm, wie viele glauben. Sebastian Heinrich hält dagegen: Er sagt, der Brexit ist ein historischer Einschnitt - und er schafft uns einen Haufen Probleme.

Steile These 6 - Die Grünen haben ihre schwerste Krise noch vor sich

Die Grünen haben im Wahljahr 2019 mehrere Erfolge gefeiert - und bleiben im Umfragehoch. Sebastians steile These: Die grünen Wahlsiege sind nur eine Momentaufnahme. Wenn die Grünen eine politische Aktie wären, rät er jetzt zum Verkauf. Patrick ist anderer Meinung: Er sagt, die politische Großwetterlage könnte sonniger nicht sein für die Grünen.

Steile These 7 - Die CDU ist nie nach links gerückt

2019 war seit 1999 das erste Jahr ohne Angela Merkel als CDU-Chefin. Viele sagen: Sie hat die Partei nach links gerückt. Sebastian sagt: Das stimmt nicht. Patrick hält heftig dagegen - und denkt, dass gerade die SPD unter Merkels Kurs gelitten hat.

Steile These 8 - Die "Fridays for Future" sind das neue 1968

Seit Monaten gehen Jugendliche freitags auf die Straße, um für mehr Klimaschutz demonstrieren. Sebastian sieht bei den „Fridays for Future“ viele Parallelen zu den 1968er-Bewegungen. Patrick sieht das anders.

Steile These 9 - Das soziale Dienstjahr für alle ist egoistisch

12 Monate Dienst an der Gesellschaft als Pflicht für alle: Mehrmals wurde 2019 über diesen Vorschlag diskutiert. Steile These: Patrick Rosen sagt, ein sozialer Pflichtdienst sei egoistisch. Sebastian Heinrich hält dagegen. Für ihn brächte ein Pflichtdienst der Gesellschaft sehr viel.

Steile These 10 - Herr Strasser, die FDP verschläft gerade ihre Zukunft

Beim FDP-Bundesparteitag in Berlin kommt der erste Gast in den „Steile These“-Podcast: Patrick und Sebastian fordern den Ravensburger FDP-Bundestagsabgeordneten Benjamin Strasser mit einer steilen These heraus: Die FDP verschläft gerade ihre Zukunft, weil sie in Sachen Klimaschutz zu wenig bietet. Strasser versucht zu kontern und erklärt, wie die FDP den Kampf gegen den Klimawandel gewinnen will.

Steile These 11 - Die Pro-Europäer sind langsam auf dem Vormarsch (Europawahl)

Zweite EU-Folge kurz vor der Europawahl: Während (fast) ganz Europa über die Krise der Union spricht, sagt Sebastian: Die Pro-Europäer sind (langsam) auf dem Vormarsch. Patrick hält dagegen: Er sieht wenig Europa-Begeisterung, weder bei den Parteien noch bei den Wählern.

Steile These 12 - Was die Schwaben zur Ära Merkel sagen

Angela-Merkel-Tage in der Region: Zweimal war die scheidende Bundeskanzlerin im Mai in Oberschwaben. Wir haben in Ravensburg Besucher der dortigen Rede von Angela Merkel gefragt: Was sagen Sie zur Ära Merkel? Was bleibt aus Ihrer Sicht? Sebastian, Patrick und Emin Hohl aus dem Business Development diskutieren über fünf Thesen der Menschen aus der Region zum Erbe der Kanzlerin.

Steile These 13 - Die SPD hat eine Zukunft als Volkspartei

Historische Wahlschlappen, der x-te Wechsel an der Parteispitze: 2019 war auch das Jahr der schwärzesten Krise der SPD. Sebastian behauptet in dieser Folge trotzdem: Die SPD hat eine Zukunft als Volkspartei. Patrick sieht dagegen schwarz für die Roten.

Steile These Spezial: Der Mord an Walter Lübcke und der Rechtsterrorismus

Wie groß ist die Gefahr durch rechten Terror in Deutschland? (Foto: dpa)

Der Mord eines mutmaßlichen Rechtsterroristen am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke hat 2019 Deutschland erschüttert. Patrick und Sebastian haben nach der Tat nach Antworten gesucht: Wie groß ist die Gefahr durch braunen Terror für die Bürger in Deutschland? Nehmen Sicherheitsbehörden und Politiker die Gefahr ernst genug? Wie können Politik und Gesellschaft reagieren? Und was macht bei all dem Hoffnung?

Steile These 15 - Wir sparen unsere Zukunft kaputt!

Auf kaum etwas sind deutsche Bundesregierungen so stolz wie auf die schwarze Null. Aber vielleicht sind Haushalte ohne neue Schulden gar nicht so gut? Sebastian ist davon sogar überzeugt - und trifft auf erhebliche Gegenwehr Patricks, der sich als schwäbische Hausfrau entpuppt.

Steile These 16 - Herr Minister Lucha, wenn schon Impflicht, dann für alle!

Die Bewohner Baden-Württembergs sind impffaul. Noch fauler sind nur die Bewohner des Landkreises Ravensburg. Die allergrößten „Impfschlamper“, so Sozialminister Manfred Lucha, leben aber im Württembergischen Allgäu, wie Statistiken des Landesgesundheitsamts ergeben. (Foto: Symbol: Martin Schutt)

Sollen Eltern dazu verpflichtet werden, ihre Kinder impfen zu lassen? Michael Scheyer und Patrick von Rosen streiten darüber mit einem prominenten Gast: dem baden-württembergischen Gesundheitsminister Manfred Lucha von den Grünen.

Steile These 17 - Wir müssen gendern!

Das Wandbild mit der Aufschrift "Gender Equality" ist auf einer Wand der Toiletten der Ernst-Reuter-Schule zu sehen. (Foto: Peter Steffen / dpa)

Liebe Hörer*innen, wie sinnvoll ist diese Anrede? In dieser Folge des Politik-Podcasts „Steile These“ streitet Sebastian Heinrich diesmal mit einer Kollegin: Andrea Pauly, Digitalredakteurin und Host des Podcasts „Sag’s Pauly“, findet: Wir müssen gendern. Sebastian hält davon nicht viel.

Steile These 18 - Die AfD ist keine Protestpartei mehr

Seit die AfD sich etabliert hat, tun sich CDU und CSU schwer im Umgang mit dieser Partei. (Foto: Peter Steffen / dpa)

Sechseinhalb Jahre ist die AfD inzwischen alt – und auch 2019 weiter nach rechts gerückt. Sebastian sagt: Die AfD ist inzwischen keine Protestpartei mehr. Patrick kontert – und erhält diesmal Unterstützung aus Stuttgart.

Steile These 19 - Worüber wir noch streiten wollten…

Folge 19 ist die letzte „Steile These“ mit Patrick. An seinem letzten Arbeitstag zaubert er noch einmal fünf doppelt-steile Thesen aus seinem Hut - und wirft sie Sebastian vor den Latz: von der Rüstungspolitik bis zu Steuervorteilen für Ehepaare.

Steile These 20 - "Fridays for Future" hat ein Demokratieproblem!

Advent, Advent, die Erde brennt. Die Vorweihnachtszeit ist auf der Klimademo schon präsent. (Foto: Thomas Siedler)

Zweite „Fridays for Future“-Folge des Jahres - diesmal mit Vertretern der Klimaschutzbewegung im Studio. Sebastian sagt: Die Aktivisten haben ein Problem im Umgang mit anderen Meinungen. Lara Homes, Eva Städele und Lachlan Eckardt von „Fridays for Future“ Ravensburg streiten mit ihm über diese These.

Steile These 21 - Politik ist viel zu kompliziert!

Ist Politik heute zu kompliziert? Sebastian Heinrich hat seinen Kollegen Jan Scharpenberg ins Studio eingeladen, der von dieser These überzeugt ist – und streitet mit ihm.

Steile These Spezial - „Rettet die Bienen!“ liegt auf Eis - und jetzt?

Das Volksbegehren „Rettet die Bienen!“ hat 2019 die Menschen im Südwesten bewegt - und gespalten. Im Spätherbst haben die Initiatoren es auf Eis gelegt. Doch was heißt das? Und wie soll es weitergehen? Sebastian hat darüber mit Katja Korf gesprochen, landespolitische Korrespondentin der „Schwäbischen Zeitung“ – die das Volksbegehren seit Monaten intensiv begleitet.

Herr Nachwuchspolitiker, verdienen Sie erstmal Ihr eigenes Geld!

Pavlos Wacker ist der Vorsitzende der baden-württembergischen Jusos. (Foto: dpa)

In Deutschland ist fast jeder dritte Mensch unter 30 – im Bundestag ist aber nur jeder vierzigste Abgeordnete aus dieser Altersgruppe. Ein Problem? Pavlos Wacker, Chef der Jusos in Baden-Württemberg, sagt ja. Sebastian Heinrich streitet mit ihm darüber - und konfrontiert Wacker mit Facebook-Kommentaren von Usern der Schwäbischen.

Wir geben den Bekloppten zu viel Aufmerksamkeit!

In den vergangenen Jahren ist die Macht von Populisten gewachsen. Sind Medien dafür mitverantwortlich – weil sie denen besonders viel Beachtung schenken, die besonders laut schreien? Marlene Gempp, Redakteurin beim "Schwäbische Magazin", sagt: Ja. Und streitet darüber mit Sebastian Heinrich.

Wir brauchen kein Tempolimit!

Brauchen wir ein Tempolimit? FDP-Politiker Julian Grünke aus Tübingen sagt: Nein, eine Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen würde die Freiheit der Menschen zu stark einschränken. Sebastian entgegnet: Doch, das Tempolimit kann Leben retten, das ist die Einschränkung wert.

Axel Müller, die Union kriegt die AfD nicht klein!

Seit die AfD sich etabliert hat, tun sich CDU und CSU schwer im Umgang mit ihr. Erklärtes Ziel vieler Unionspolitiker: Die AfD wieder kleinkriegen. Sebastian Heinrich sagt: Die Union schafft das nicht! Er streitet darüber mit Axel Müller, CDU-Bundestagsabgeordneter aus Ravensburg - der sich seit Monaten als AfD-Gegner präsentiert.

