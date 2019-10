Ein Jahr nach dem Khashoggi-Mord: Der Westen schadet sich mit seiner Heuchelei selbst

Ein Jahr nach dem Mord am saudischen Dissidenten Jamal Khashoggi ist der mutmaßliche Drahtzieher, der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman, international längst wieder salonfähig.

Heuchelei ist ein Markenzeichen der westlichen Politik im Nahen Osten. Vor 16 Jahren überfielen die USA den Irak im Namen der „Demokratie“ – und bereiteten den Boden für den Islamischen Staat. Zwei Jahre vorher war Amerika in Afghanistan einmarschiert – um sich für die Anschläge vom 11. September zu rächen. An eine Bestrafung Saudi-Arabiens dachte in Washington niemand – obwohl 15 der 19 Attentäter aus dem Königreich kamen. Das deutsche Nein zu Rüstungslieferungen an Saudi-Arabien ist heute das einzige konkrete Zeichen des Protestes.

Dass Politiker Moral nur ins Feld führen, wenn sie sich einen Vorteil versprechen, ist nichts Neues. Doch im Fall Khashoggi schadet sich der Westen selbst. Er hat ein Interesse an einem stabilen Saudi-Arabien – nicht an einer saudischen Diktatur, die Kritiker töten, Frauenrechtlerinnen einsperren und Zivilisten im Jemen bombardieren lässt: Ein solches System radikalisiert seine Gegner.