Ein Idealist mit dunklen Seiten

Als der Geschichtsprofessor Niall Ferguson 2004 gebeten wurde, eine Biografie über Henry Kissinger zu schreiben, fühlte er sich zunächst dem Riesenprojekt nicht gewachsen und sagte ab. Doch der Fragende war niemand anders als Kissinger selbst, und er ließ nicht locker. Der Schotte wurde mit der Aussicht geködert, einen exklusiven Einblick in private Papiere des früheren US-Außenministers (1973-1977), Sicherheitsberaters (1969-1975) und Friedensnobelpreisträgers (1973) zu bekommen. Fergusons Neugier war geweckt und er sagte Ja.

Herausgekommen ist nach zehn Jahren Arbeit ein detailreiches Werk über einen Großmeister der Außenpolitik, der die Ära des Kalten Krieges nachhaltig geprägt hat – und der als einziger US-Außenminister als Figur in Zeichentrickfilmen erschienen ist. 1120 Seiten lang ist Fergusons erster Band „Kissinger. Der Idealist – 1923-1968“, der die ersten 45 Lebensjahre des Strippenziehers in Washington umfasst. Wenn der zweite Band wie geplant 2019 erscheint, könnte sein Held 96 Jahre alt werden.

Kissinger gehört zu den wenigen Staatsmännern der 1970er-Jahre, deren Rat noch heute gefragt ist. Ende 2015 empfahl er in einem Interview einen „Westfälischen Frieden“ für den Nahen Osten. Zuvor plädierte er für einen gemeinsamen Kampf der USA und Russlands gegen den IS. Die Frage, warum Kissingers Meinung noch vier Jahrzehnte nach dessen Ausscheiden aus dem Amt so viel Gewicht hat, steht im Mittelpunkt von Fergusons Buch.

Der Harvard-Professor zitiert den Ex-Diplomaten mit den Worten: „In einem hohen Amt verbraucht man intellektuelles Kapital; man erwirbt es nicht.“ Entsprechend gründlich fällt die Analyse aus, welches Kapital Kissinger als Nationaler Sicherheitsberater von US-Präsident Nixon 1969 ins Weiße Haus mitgebracht hatte. Dazu spannt Ferguson einen weiten Bogen zurück bis in die 1920er-Jahre in dem als „erstickend“ beschriebenen Fürth, der deutschen Geburtsstadt des späteren Weltmanns.

Dass der Brite den Werdegang des jungen Kissinger vor dem großen zeitgeschichtlichen Panorama Europas schildert, ist einer der Vorzüge dieses lesenswerten Buchs: So erfährt man viel vom Alltag der Juden in Fürth und darüber, wie die Nazis das Leben der als minderwertig abgestempelten Menschen in der Provinzstadt zur Hölle gemacht haben.

Der Autor schildert Kissingers Flucht nach New York, seine Rückkehr nach Deutschland als US-Soldat und schließlich den Aufstieg zum geopolitischen Strategen. Im Zentrum der Biografie steht das Wort „Idealist“: Entgegen der verbreiteten Meinung der Historiker über Kissinger als einen abgebrühten Realisten stellt Ferguson den ehemaligen Top-Diplomaten als einen Anhänger der Kant-Philosophie dar, für den die ethischen und moralischen Grundlagen der Politik stets wichtig waren.

Dabei war Kissinger auch ein umstrittener Politiker, der für die US-Verstrickungen in den Militärputsch in Chile und die Bombardierung Kambodschas mitverantwortlich gemacht wurde. Auf Fergusons Analyse der dunklen Seiten seiner schillernden Figur darf man im zweiten Biografie-Band gespannt sein.

Niall Ferguson. „Kissinger. Der Idealist – 1923-1968“, Propyläen Verlag 2016. 1120 Seiten. 49 Euro.