Eigentlicher Sieger ist Front National

Hauchdünn verloren und doch gewonnen: So sieht die Chefin des rechtspopulistischen Front National (FN) das Ergebnis der Parlamentsnachwahl im ostfranzösischen Doubs. „Die Sozialisten haben ganz knapp gewonnen, aber der FN ist der große Sieger der Wahl“, sagte Marine Le Pen.

Die FN-Kandidatin Sophie Montel unterlag dem Vertreter der regierenden Sozialisten am Sonntag nur mit 49,6 zu 51,4 Prozent. Gut 800 Stimmen trennten die Lokalpolitikerin, die immer wieder mit ausländerfeindlichen Bemerkungen auffiel, von dem sozialistischen Kandidaten Frédéric Barbier. Den ersten Wahlgang hatte Montel mit 32,6 Prozent gewonnen. Barbier kam mit 28,9 Prozent auf Platz zwei, und der Kandidat der konservativen UMP von Ex-Präsident Sarkozy schied aus.

Seit 2012 im Aufwind

In knapp sechs Wochen stehen wieder solche Wahlen in den Verwaltungsbezirken an und der FN könnte fast überall in die Stichwahl kommen. Le Pen sieht in dem Ergebnis vom Sonntag eine „riesige Dynamik“ für ihre Partei, die seit den Präsidentschaftswahlen 2012 im Aufwind ist. Bei den Kommunalwahlen im vergangenen Jahr gewann der FN erstmals in einem Dutzend Städte, und bei der Europawahl im Mai wurde er mit rund 25 Prozent stärkste Partei. Eine Umfrage ergab Ende Januar, dass Le Pen die erste Runde der Präsidentschaftswahl 2017 deutlich gewinnen werde – mit rund 30 Prozent. In der Stichwahl würde dann allerdings jeder Gegenkandidat gegen die FN-Politikerin gewinnen. Immerhin rund 65 Prozent der Franzosen sind der Meinung, dass der FN nicht in der Lage ist, Frankreich zu regieren.

Nach der islamistischen Anschlagserie im Januar sah es so aus, als verlören die Rechtspopulisten an Boden. Denn beim großen Pariser Gedenkmarsch für die Opfer am 11. Januar waren die Politiker des FN nicht dabei. Der unbeliebte Präsident François Hollande gewann mit seinem souveränen Auftritt, in den er auch Oppositionschef Sarkozy einband, dagegen an Popularität. Der Staatschef setzt immer noch auf den Geist der nationalen Einheit, den er bewahren möchte und an den auch die sozialistischen Spitzenpolitiker appellierten, die Barbier im Wahlkampf zu Hilfe gekommen waren.

„Ich jubiliere nicht, ich verdanke diesen Erfolg den republikanischen Kräften“, sagte Barbier, der im Parlament den als EU-Kommissar nach Brüssel gewechselten Pierre Moscovici ersetzt. Er ist der erste Sozialist, der seit 2012 eine Nachwahl für seine Partei gewann. Der PS hatte bei den Kommunalwahlen vor knapp einem Jahr große Verluste erlitten und war bei der Europawahl nur auf 14 Prozent gekommen.

Mit dem knappen Erfolg im Doubs hofft die Partei nun auf eine Trendwende. Doch auch Parteichef Jean-Christophe Cambadélis räumte in einer Art Wetterprognose ein: „Wenn dieser Sieg eine Aufheiterung bedeutet, ist er doch auf keinen Fall eine dauerhafte Wetterbesserung.“