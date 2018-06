Eigener Ausweis für Flüchtlinge kommt

Flüchtlinge in Deutschland sollen ab Anfang 2016 einen einheitlichen Flüchtlingsausweis direkt nach ihrer Einreise bekommen. Bundesinnenminister Thomas de Maizière verspricht sich davon mehr Ordnung in den Asylverfahren sowie deren Beschleunigung. Der Start ist bereits im Januar in vier ausgewählten Städten vorgesehen: Heidelberg, Zirndorf, Berlin und Bielefeld.

Der sogenannte „Ankunftsausweis“, grünlich wie der deutsche Personalausweis, ist ein dreiseitiges Papierdokument, auf dem neben dem Foto auch ein Fingerabdruck des Flüchtlings, die Augenfarbe, die Verfahrensdaten, Religionszugehörigkeit, abgeschlossene Berufsausbildungen, Impfungen und Gesundheit sowie die Gültigkeitsdauer vermerkt sind. Diesen Ausweis sollen ab Februar 2016 alle Asylbewerber schon bei der zuständigen Erstaufnahmestelle erhalten.

Keine Leistung ohne Ausweis

„Ohne Ausweis gibt es keine Leistungen und keine Asylverfahren“, so de Maizière. Damit ende auch die Möglichkeit für Flüchtlinge, selbst auszuwählen, an welchen Ort sie wollen. Das sei nötig, um eine gleichmäßige Verteilung in Deutschland zu erreichen, erklärt der Innenminister. Bis Mitte 2016 sollen die Flüchtlinge vollständig mit dem Ausweis ausgestattet sein, dies sei ein „ehrgeiziges Unterfangen“.

Der Chef des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf), Frank-Jürgen Weise, verspricht sich von der flächendeckenden Einführung des Ausweises mehr Transparenz und bessere interne Prozesse. Bislang müssten im Extremfall vier mal die Fingerabdrücke genommen werden. Bald könne jeder auf diesen Ausweis zugreifen. Wenn ein Flüchtling den Ausweis wegwerfe, weil er in einen anderen Ort in Deutschland wolle, sei er trotzdem identifizierbar, denn sein Fingerabdruck sei registriert.

Erstmals komme mit dem Ausweis auch ein gemeinsames IT-Projekt zwischen Bund, Ländern und Kommunen zustande, sagt de Maizière. Für die Flüchtlinge sei es ein Anreiz, den Ausweis zu bekommen, denn mit ihm könnte man den Zugang zu Integrationskursen oder zur Arbeitsmarktförderung erhalten und ein Konto eröffnen.

Zur harschen Kritik aus den Ländern am Bundesamt für Migration, in dem momentan 350 000 Anträge auf Halde liegen, gesteht Weise am Mittwoch unumwunden ein: „Die Lage ist objektiv nicht gut“. Doch jetzt gebe es durch mehr Personal gute politische Rahmenbedingungen. „Die Leistungsfähigkeit wird im vierten Quartal dieses Jahres wesentlich verbessert“, ist sich Weise sicher.

Man werde die anstehenden Aufgaben abarbeiten. Allerdings sei dies schwierig, weil „die Verbesserung der Produktivität aufgefressen wird durch immer mehr Neuzugänge". Der Chef der Bundesagentur für Arbeit, war im September als Chef der Bamf geholt worden, um für Ordnung zu sorgen. Der Manager Weise hat den Ruf, durchgreifen zu können. Doch jetzt gesteht er ein, dass „das Aufeinandertreffen eine gegenseitige Belastung“ sei. Es sei auch eine Belastung für die betroffenen Mitarbeiter und für die Flüchtlinge. Weise räumt zudem freimütig ein: „Es hat sich keiner gewünscht, dass die alle nach Deutschland kommen.“

Niemand hat den Zauberstab

Auch de Maizière sagt, bei der Flüchtlingsfrage habe niemand einen Zauberstab. Die Kritik an dem ihm unterstellten Bamf hat den Bundesinnenminister in den letzten Wochen sichtlich getroffen. Jetzt kann er Tatkraft demonstrieren - und großzügig sein. „Die Länder reden gerne über die Hausaufgaben des Bundes, aber wir nicht über die Länder“, beantwortet de Maizière eine Frage nach den Berliner Missständen.

Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Stephan Mayer, begrüßt den Flüchtlingsausweis als wichtigen Baustein bei der Bewältigung der Asylsituation und der Rückkehr zu geordneten Verhältnissen bei den Asylverfahren. Die innenpolitische Sprecherin der Linken, Ulla Jelpke, meint dagegen, „gläserne Flüchtlinge sind die falsche Antwort auf Behördenversagen.“ Die Flüchtlinge seien zwar leichter verwaltbar, doch an den Missständen ändere sich nichts.