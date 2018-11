E-Rezept darf keine halbe Sache werden

Nächster Baustein für ein digitales Gesundheitswesen ist das elektronische Rezept. Erst 2020 werden die Versicherten davon profitieren, so jedenfalls will es Gesundheitsminister Jens Spahn. Wie es schneller geht, sieht man in anderen europäischen Ländern.

Baden-Württemberg ist digital etwas schneller unterwegs und beginnt 2019 mit seinem Pilotprojekt. Die Vorteile liegen im ländlichen Raum auf der Hand: Ärztliche Beratung wird so gesichert, Wege und Wartezeiten lassen sich reduzieren. Wo Videosprechstunden möglich sind, sollten diese per Gesetz auch mit der elektronischen Verordnung von Medikamenten verbunden werden. Logisch wäre es auch, wenn die Patienten ihre E-Rezepte nicht mehr in der Apotheke einlösen müssten, sondern das im Internet erledigen. Jedenfalls dann, wenn Patienten dies möchten und nicht etwa die Krankenkasse, weil sie Geld sparen will. Hier hat Spahn ein Problem: Im Koalitionsvertag wird das Verbot des Versandhandels mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln angekündigt. Wenn er konsequent ist, muss Spahn sich davon verabschieden. Damit das E-Rezept nicht auch noch eine halbe Sache wird.