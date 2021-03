Durchregieren oder Kompromisse - was Merkel kann, was nicht

Der Inzidenzwert im Ostalbkreis ist noch immer oberhalb der 100er-Grenze. In der vergangenen Woche hat es keinen Tag gegeben, an dem der Wert unterhalb dieses Grenzwerts lag. Am Sonntag registrierte das Gesundheitsamt rund 154 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche. Seit vergangenem Montag ist das der höchste Wert im Kreis.

Im Nachbarlandkreis Schwäbisch Hall liegt die Sieben-Tage-Inzidenz aktuell (Stand Montag) bei knapp 482.