Durchglühen bis zum Spätfrühling

Viel ist in den vergangenen Wochen darüber gelacht, gespottet oder gewütet worden, wie man sich im Angesicht dringend gebotenen Energiesparens wirkungsvoll warm hält. Oder warm macht. Von Pullover bis Kniebeugen neben dem Schreibtisch war da die Rede. Außerdem von Heißgetränken wie Tee mit Rum. Rum mit Tee geht natürlich auch, wenn beides zuvor ordentlich erhitzt wird.

Was bislang in der Diskussion zu kurz gekommen ist, sind die Suppen, insbesondere die Hühnersuppe. Sie vermag sogar heilende Wirkung bei einer unschönen Verkühlung zu entfalten, für den Fall, dass es mit dem Rum mit Tee oder umgekehrt nicht so gut geklappt haben sollte. Weitere Hausmittel sind ebenfalls unerwähnt geblieben. Damit ist freilich nicht der Satz heiße Ohren gemeint, der früher ein beliebtes Instrument der Backpfeifen-Pädagogik gewesen ist. In Sachen Wärmeverteilung sorgten die glühenden Ohrwatschel jedoch dafür, dass zu jeder Jahreszeit ein brennendes Hitzegefühl – gefördert vom Zorn – durch den Körper strömte.

Aber kommen wir zurück zur Suppe. Es gibt ein Instant-Nudelsuppenprodukt mit dem warnenden Namen „Mad Dog 357 No. 9 Plutonium“. Diese Brühe verfügt über einen Schärfegrad von neun Millionen Scoville-Einheiten. Mit diesem Maß wird die Schärfe von Lebensmitteln bestimmt. Eine Gemüsepaprika hat null Scoville, Tabasco etwa 50 000. Die erwähnte Brühe ist also 150 mal schärfer und ihr Genuss dürfte ausreichen, um bis in den Spätfrühling hinein durchzuglühen. Vielleicht ist angesichts dieser Werte der Pullover doch die bessere Lösung. (nyf)