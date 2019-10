Durchbruch oder nicht? Irritationen um angeblichen Brexit-Deal

Durchbruch bei den Brexit-Verhandlungen - oder etwa doch nicht? Kurz vor Beginn des EU-Gipfels sollen sich Großbritannien und die EU auf eine Vereinbarung geeinigt haben.

Das jedenfalls vermeldete EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker auf Twitter.

„Wo ein Wille ist, ist auch ein Deal - wir haben einen“, schrieb Juncker am Donnerstag.

🇪🇺🤝🇬🇧 Where there is a will, there is a #deal - we have one! It’s a fair and balanced agreement for the EU and the UK and it is testament to our commitment to find solutions. I recommend that #EUCO endorses this deal. pic.twitter.com/7AfKyCZ6k9— Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) October 17, 2019

Er schlage dem Gipfel der Staats- und Regierungschef nun vor, das Abkommen zu billigen. Auch der britische Premierminister Boris Johnson gab die Einigung bekannt. Er sprach von einem „großartigen neuen Deal“.

DUP widerspricht und lehnt Brexit-Deal weiter ab

Allerdings vermeldet die BBC, dass die nordirische DUP den Brexit-Deal auch weiterhin ablehnt.

Eine Mitteilung vom Morgen gelte weiterhin, trotz Beteuerungen aus Brüssel und London, dass eine Einigung stattgefunden habe, berichtete die BBC unter Berufung auf DUP-Kreise am Donnerstag.

Parteichefin Arlene Foster und Fraktionschef Nigel Dodds hatten am Morgen mitgeteilt, dass sie mit dem Stand der Verhandlungen nicht einverstanden seien.

Sollte die DUP an ihrer Ablehnung festhalten, würde das erhebliche Zweifel daran wecken, ob Premierminister Johnson für das Übereinkommen im britischen Parlament auf eine Mehrheit hoffen kann.

Somit bleibt eine Brexit-Einigung mit Großbritannien weiter unsicher, das zeigen auch Reaktionen aus Kreisen der Europäischen Union.

Die 27 bleibenden EU-Staaten hätten immer noch keinen Text für eine Vereinbarung gesehen, sagte ein hoher EU-Beamter am Donnerstagmorgen in Brüssel. „Wir haben uns irgendwie daran gewöhnt: Beim Brexit muss man das Unerwartete erwarten.“

Johnson soll sich beim EU-Gipfel, der am Donnerstagnachmittag beginnt, noch einmal an die 27 Partner wenden. Diese sollen danach ohne Johnson über einen möglichen neuen Austrittsvertrag sprechen. „Vielleicht haben wir dann einen Deal oder vielleicht auch nicht“, sagte der EU-Beamte.

Die Bedingungen der EU seien unverändert, vor allem der Schutz des Binnenmarkts und der Friedensordnung für Nordirland. Wenn diese Vorgaben nicht respektiert würden, werde es keine Einigung geben.

Doch habe EU-Unterhändler Michel Barnier zuletzt erklärt, dass „die Dinge auf der Schiene sind und diese Prinzipien beachtet werden“.

Aus Barniers Sicht ist ein Durchbruch möglich und „ein Deal hinter der nächsten Biegung“. Andernfalls müsse man sehen, was in den nächsten Tagen geschehe. Auch mit einer Einigung werde es aber „möglicherweise unmöglich“, einen Vertrag vor dem Austrittsdatum am 31. Oktober noch zu ratifizieren, sagte der EU-Beamte weiter.

Experten beider Seiten hatten zwar am Mittwoch die wichtigsten Streitpunkte beim britischen EU-Austritt geklärt. Darunter war nach EU-Angaben auch die lange sehr umstrittene Zollregelung für Irland. Doch stand eine Gesamteinigung noch aus.

Stichtag für den Brexit ist der 31. Oktober

Johnson will sein Land am 31. Oktober aus der EU führen. Die Verhandlungsführer beider Seiten hatten in den vergangenen Tagen versucht, letzte Details einer Einigung vor dem Gipfel zu klären.

Knackpunkt war der künftige Status von Nordirland. Hier gab es zuletzt noch Widerstände der kleinen nordirischen Partei DUP, auf deren Zustimmung Johnson im Unterhaus angewiesen ist.

„Es ist ein faires und ausgewogenes Abkommen für die EU und das Vereinigte Königreich“, schrieb Juncker auf Twitter.

„Und es ist ein Beweis für unser Engagement, Lösungen zu finden.“ Die Staats- und Regierungschefs wollen sich bei ihrem Gipfel gleich zum Auftakt am Nachmittag mit dem Brexit befassen.

Johnson erklärte, mit der Vereinbarung erhalte das Vereinigte Königreich „die Kontrolle zurück“. „Das Parlament sollte nun den Brexit am Samstag vollenden.“

Dann könne sich Großbritannien „anderen Prioritäten“ wie den Lebenshaltungskosten, dem Gesundheitssystem, dem Kampf gegen Verbrechen und der Umweltpolitik zuwenden.