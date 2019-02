Durch Instagram und Twitter an die Macht: Nayib Bukele, der Hipster-Präsident

Er wirkt nicht wie ein Politiker, trägt selten Krawatte, nur ungerne Anzug. Nayib Bukele wirkt mit seinem Bart, der Lederjacke und der Sonnenbrille wie ein Hipster – nicht wie ein Präsident. Aber der 37 Jahre alte Politiker hat am Sonntag Historisches vollbracht. Er hat in El Salvador, dem kleinsten Land Mittelamerikas, fast 30 Jahre Regentschaft der traditionellen rechten und linken Parteien beendet. Bukele, einst linker Bürgermeister der Hauptstadt San Salvador, trat für die Partei GANA an, eine Absplitterung der ultrarechten ARENA-Partei.

Sein Wahlkampf zielte vollständig auf die junge Generation. Viel Internet, ganz viel sozialen Netzwerke – kaum Debatte, Interviews, traditioneller Wahlkampf. Es kam offensichtlich an. Der Politiker, der aus einer libanesischen Einwandererfamilie stammt, gewann die Abstimmung am Sonntag im ersten Wahlgang mit 53 Prozent der Stimmen. Traditionell war hingegen sein zentrales Wahlkampfversprechen: Bukele will mit der Korruption aufräumen in dem Land, das gerade einmal so groß ist wie Hessen.

Um die Wahl Bukeles zu verstehen, sind zwei Dinge wichtig. Zum einen das Versagen der abgewählten linken Regierungspartei FMLN, die einst aus der gleichnamigen Bürgerkriegsguerilla hervorgegangen ist. Der scheidende Präsident Salvador Sánchez Cerén hat nichts an den ewigen Problemen El Salvadors verändern können: an der Gewalt der Jugendgangs und der Armut und Perspektivlosigkeit der Bevölkerung. Zum anderen ist der Bürgerkrieg in dem Land (1980 bis 1992) jungen Wählern nur noch aus Erzählungen bekannt. Doch die Polarisierung zwischen rechts und links dominierte bisher Politik und Parteienlandschaft. Sie ist mit Bukeles Sieg aufgebrochen.

Kritiker sagen, Bukele sei ein klassischer Populist, der keine Ideologie habe, aber bei den Wählern sehr gut an das Gefühl appelliere, gegen Establishment und traditionelle Parteien zu sein. Zudem habe er sich im Wahlkampf um eine klare Aussage gedrückt, wie er die großen Probleme des Landes angehen wolle.