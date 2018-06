Duell in Davos: Iran wirbt, Israel warnt

Auf Zürichs Airport parken sie friedlich nebeneinander. „Islamic Republic of Iran“ ist auf dem Rumpf des einen Flugzeugs zu lesen. Das andere ziert der blaue Davidstern. Kurz nacheinander hatten die Flieger hohe Delegationen zum Weltwirtschaftsforum (WEF) in die Schweiz gebracht. Beide wurden mit protokollarischen Ehren empfangen. Doch mehr haben die Regierungschefs des Irans und Israels nicht gemeinsam.

Zum ersten Mal seit gut zehn Jahren sprach am Donnerstag mit Hassan Rohani wieder ein Präsident des Irans auf dem Treffen der Eliten aus Wirtschaft und Politik in Davos. Es war eine Rede an die ganze Welt, live übertragen von TV-Sendern in alle Winkel der Erde. Die Botschaft: Der Iran hat eine Kursänderung vorgenommen, seit er, Rohani, im Sommer 2013 Präsident geworden ist. Vorüber seien die Zeiten der Konfrontation. „Ich glaube an konstruktive Zusammenarbeit.“

Eine Charmeoffensive, ein sympathischer Auftritt eines netten Grauhaarigen im harmlosen Ajatollah-Kostüm. Und die Atombombe? „Ich erkläre hier, dass Nuklearwaffen keinen Platz in der Verteidigungsstrategie des Iran haben.“ Konsequent werde man mit den fünf ständigen Mitgliedstaaten des UN-Sicherheitsrates sowie Deutschland auf ein dauerhaftes Abkommen über das iranische Atomenergieprogramm hinarbeiten. Zudem sei der Iran bereit, bei der Suche nach Frieden für Syrien zu helfen.

Israels Reaktion kam rasch: Rohani täusche die Welt, erklärte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. „Das Ziel des Ajatollah-Regimes, das sich hinter Rohanis Lächeln verbirgt, ist die Lockerung der Sanktionen, ohne das Atomwaffenprogramm aufzugeben.“ Die Welt müsse das verhindern. Das Regime in Teheran rufe nach wie vor zur Zerstörung Israels auf, ließ er noch vor seinem Auftritt auf der WEF-Bühne erklären, wo er dann seine Warnungen wiederholte.

Bitte um Investitionen

Dabei hatte Rohani in seiner Rede auf Kritik an Israel verzichtet. Natürlich weiß er, dass Attacken auf den einzigen demokratischen Staat im Nahen Osten seine Ziele gefährden: „Der Iran ist potenziell eines der wirtschaftlich bedeutendsten Länder der Welt“, sagte Rohani und wandte sich an die Top-Manager der Welt: „Investieren Sie bei uns und überzeugen Sie sich von der iranischen Gastfreundschaft.“

Genau das ist es, was der Iran nach Jahren der Stagnation unter Rohanis Vorgänger dringend braucht. Mahmud Ahmadinedschad, der keine Gelegenheit zu verbalen Angriffen auf Israel ausließ, hatte sein Land isoliert und ruiniert. Der ölreiche Staat geriet in eine schwere Krise.

Um die Wirtschaft anzukurbeln, muss zunächst das Ölembargo aufgehoben werden. Über 70 Prozent der iranischen Einnahmen kommen vom Ölexport. Zudem braucht das Land Konzerne wie BP, Shell oder Exxon als Partner, die Milliarden in die Ölgewinnung am Persischen Golf und Kaspischen Meer investieren. „In Davos wollen wir mit den Konzernen vis-à-vis reden und zeigen, was für ein lukrativer Markt im Iran auf sie wartet“, erklärte Ölminister Bidschan Namdar Sanganeh.

Keine Feindschaft währe ewig, sagte der gemäßigte Geistliche. Und Feindschaft könne in Freundschaft verwandelt werden. Selbst die Wiedereröffnung der US-Botschaft in Teheran – 35 Jahre nach dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen wegen deren Erstürmung durch Revolutionsgarden – schloss er nicht aus.