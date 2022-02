Drum prüfe, wer den Schlips sich bindet

Als wankelmütiges Wesen braucht der Mensch bisweilen einen Schubser von außen, damit er sich in Bewegung setzt. Wenn er zum Beispiel eigentlich keine Lust zum Heiraten verspürt, und weder passende Braut noch adäquater Bräutigam in Sicht sind, bedarf es zumindest eines interessanten Datums. So hat jüngst der 2.2.2022 viele Leute dazu motiviert, die Rathäuser mit ihrem Hochzeitsfimmel zu behelligen. Und am 22.2.2022 wird’s auch nicht ruhiger werden, prophezeien Leistungsträger aus der Verwaltung mit Standesamtshintergrund.

Der Standesbeamte, so will es das Berufsbild, sollte nicht nur im Stande, willens und in der Lage sein, orientierungslose Singles in den Stand der Ehe zu transplantieren. Sie sollten dabei auch noch unterhaltsam, humorvoll, weise und einigermaßen gut gekleidet sein. Wenn es überhaupt noch einen Grund gibt, sich eine Krawatte um den Hals zu schnüren – schon der Symbolik wegen – dann ist die Hochzeit der perfekte Augenblick dafür.

Natürlich gibt es im Zeitschriftenhandel diverse Fachmagazine für Brautmode. Zu nennen wäre da unter anderem „Braut & Bräutigam“, welche tatsächlich monatlich erscheint, obwohl selbst schlechte Ehen länger halten als das durchschnittliche Abo. In der aktuellen Ausgabe widmet sich die Redaktion nun den Brautjungfern und welche Klamotten sich besonders eigenen, um in dieser Rolle bei Hochzeiten zu glänzen. Aber bitte nicht zu sehr – denn das sehen Bräute bekanntermaßen gar nicht gerne. Der nächste gute Grund für eine Heirat ist übrigens dann erst wieder am 3.3.33. (nyf)