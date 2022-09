Druck auf Scholz wächst

Flugabwehrpanzer, Mehr- fachraketenwerfer, Panzerhaubitzen – es ist nicht so, dass Deutschland der Ukraine keineschwere Waffen liefern würde. Dass Berlin schon genug Militärhilfe leistet, lässt sich auch nicht behaupten. Unablässig fordern daher nicht nur die Ukrainer, sondern auch Ampel-Politiker von der Regierung, mehr zu tun. Es geht um Quantität und Qualität: Jetzt, da die ukrainische Armee in einigen Regionen auf Rückeroberung umschaltet, wächst das Verlangen nach modernen Kampfpanzern – etwa dem Leopard der Bundeswehr. Kanzler Olaf Scholz lehnt das strikt ab, aber durch den Erfolg der ukrainischen Offensive gerät er in die Defensive. Das Argument, den Krieg nicht eskalieren zu wollen, hat man jedenfalls schon länger nicht mehr von ihm gehört. Was bleibt, ist sein Verweis auf die Verbündeten. Dabei ist das Motto „keine Alleingänge“ eine kluge Devise, sie darf aber keine Ausrede werden für: „Wir warten ab, was die Amerikaner und alle anderen machen.“ Wer hindert Scholz eigentlich daran, eine europäische Initiative zu starten?