Droht in der Ukraine ein zweites Tschernobyl infolge des Krieges?

Im Krieg in der Ukraine stehen immer wieder auch Kernkraftwerke im Fokus, ob das nun das stillgelegte Tschernobyl ist, oder wie zuletzt Europas größtes Kraftwerk Saporischschja. Letzteres war Anfang August mehrfach das Ziel von Beschuss und Teile des Betriebes sind dabei beschädigt worden. Das beunruhigt die internationale Gemeinschaft und viele Menschen in Deutschland.

Wie ist die Lage?

Seit März steht das Kernkraftwerk Saporischschja im Osten der Ukraine unter russischer Kontrolle, wird aber weiter von ukrainischem Personal betrieben. Am ersten Augustwochenende kam es nach Angaben des Betreibers Energoatom sowie der ukrainischen Aufsichtsbehörde SNRIU mehrfach zu einem Beschuss der Anlage. Russland und die Ukraine beschuldigen einander, dafür verantwortlich zu sein.

Bei den Angriffen wurden laut SNRIU eine Stromleitung und ein Lager für abgebrannten Brennstoff beschädigt. Daraufhin wurde ein weiterer der sechs Reaktoren vor Ort heruntergefahren, sodass jetzt nur noch zwei betrieben werden. Es gebe jedoch keinen Hinweis darauf, dass Radioaktivität ausgetreten sein könnte, heißt es vor Ort.

Wer überwacht das?

In Deutschland behält das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) die Lage im Blick. Schon seit Beginn des Krieges habe es eine 24/7-Beobachtung sichergestellt. Das heißt, Mitarbeiter des BfS überprüfen regelmäßig Messdaten aus der Ukraine und einigen benachbarten Ländern. Zwar gebe es aus Gebieten, in denen gekämpft wird, weniger verfügbare Daten, doch ein grundsätzlicher Überblick sei gegeben, heißt es auf der Webseite des BfS.

International sorgt sich die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEO) um die Lage der Kernkraftwerke in der Ukraine. Seit Beginn des Krieges konnte die Organisation die von Russland besetzten Kraftwerke im Süden der Ukraine nicht mehr besuchen. Gerade infolge der Angriffe vom Wochenende des 5. und 6. Augusts fordert Generaldirektor Rafael Grossi, dass die IAEO die Lage vor Ort prüfen sollte. "Jegliche militärische Aktion, die die Sicherheit des Kernkraftwerks Saporischschja gefährdet, ist absolut unakzeptabel und muss um jeden Preis vermieden werden", sagte er in einem Statement.

Was wäre das Worst Case?

Die Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) versichert, dass vereinzelter Artilleriebeschuss, wie der am Wochenende, keine unmittelbaren Folgen für die kerntechnische Sicherheit habe. "Die Anlagen in der Ukraine sind gegen äußere Einwirkungen von Außen ausgelegt – beispielsweise gegen Erdbeben oder den Absturz eines Passagierflugzeugs", erklärt die Gesellschaft auf Anfrage von Schwaebische.de. "Allerdings ist kein KKW gegen Kriegshandlungen ausgelegt", räumen sie ein. "Im schlimmsten Fall könnte es zu einer Kernschmelze mit Freisetzung von radioaktiven Stoffen in die Umgebung kommen. Ein Szenario wie in Tschernobyl ist allerdings ausgeschlossen, da es sich bei den Anlagen um andere Reaktortypen handelt."

Welche Auswirkungen hätte das für Deutschland?

Das BfS versichert, dass für Deutschland unter den aktuellen Umständen keine Auswirkungen zu erwarten sind. Vor Ort in der Ukraine müssten bei einem schweren Unfall in Saporischschja Menschen evakuiert und mit Jodtabletten versorgt werden. "In Deutschland wären die radiologischen Auswirkungen aufgrund der großen Entfernung von fast 1500 km deutlich geringer", erklärt jedoch Florian Gering, Leiter der Abteilung Radiologischer Notfallschutz im BfS. Untersuchungen hätten zudem ergeben, dass sich nur an 60 Tagen im Jahr die Luftmassen von der Ukraine nach Deutschland bewegen würden.

Im schlimmsten Fall, wenn es also zu einem schweren Unfall kommt und die kontaminierten Luftmassen nach Deutschland getragen werden, könnten aber auch hier in der Landwirtschaft festgelegte Werte für Nahrungsmittel überschritten werden. Das hätte vor allem Auswirkungen auf die Landwirtschaft, wo Kontrollen von Futter- und Nahrungsmitteln erforderlich würden, bis hin zu Vermarktungssperren für kontaminierte Produkte. Genaue Empfehlungen, wie man sich zu verhalten habe, gibt das BfS im Ernstfall noch einmal heraus.

Würden Jodtabletten helfen?

In Deutschland haben die Länder 189,5 Millionen Jodtabletten vorrätig, die der Katastrophenschutz in betroffenen Gebieten verteilen kann. Das sei aber nur dann sinnvoll, wenn tatsächlich droht, dass über die Luft radioaktives Jod in die Schilddrüse der Menschen gelangen könnte. Denn nur davor und vor keiner anderen Wirkung radioaktiver Stoffe können die Tabletten schützen, erklärt das BfS.

Von einer selbstständigen Einnahme von Jodtabletten rät das BfS ausdrücklich ab. "Eine Selbstmedikation mit hochdosierten Jodtabletten birgt gesundheitliche Risiken insbesondere für ältere Personen, hat aktuell aber keinen Nutzen", schreiben sie auf ihrer Webseite.

Wie geht es weiter?

Angesichts der großen Sicherheitsrisiken in Saporischschja, trifft sich am Donnerstag der UN-Sicherheitsrat zu einer Krisensitzung. Die Sitzung findet auf Antrag Russlands um 21 Uhr deutscher Zeit in New York statt. Dabei wird auch IAEO-Chef Grossi sprechen und seine Einschätzung der Lage teilen, sowie noch einmal dafür plädieren, dass die IAEO eine Expertenmission nach Saporischschja schicken kann.

Schon am Mittwoch haben sich außerdem die Außenminister der G7-Staaten in einer gemeinsamen Erklärung zur Lage geäußert. Darin fordern sie Russland auf, das Kernkraftwerk sofort wieder an die Ukraine zu übergeben. "Es ist Russlands fortdauernde Herrschaft über das Kernkraftwerk, die die Region gefährdet", schreiben sie.

Der Chef von Energoatom, Petro Kotin, befürchtet indessen, dass Russland planen könnte, Saporischschja ganz vom europäischen Stromnetz zu trennen und stattdessen an das russische Netz auf der annektierten Halbinsel Krim anzuschließen. Sollte es dazu kommen, seien die ukrainischen Streitkräfte dazu bereit, die Stromleitungen des Kraftwerkes zu kappen, sagte er nach Meldungen der Agentur RBK-Ukrajina.