Drei Terrorverdächtige im Saarland gefasst

Eine Skulptur des Ravensburger Künstlers Robert Schad sorgt derzeit in Neumarkt in der Oberpfalz für Aufregung. Das berichtet die „Mittelbayerische Zeitung“. Am Dienstag ist Schads Werk „Syrmel“ am Landratsamt aufgestellt worden. Vor allem in den sozialen Medien ist seitdem unter anderem von „Geldverschwendung“, „Schrott“ und „sinnlosem Rotz“ die Rede.

Schad, einer der renommiertesten Stahlbildhauer der Gegenwart, nimmt es gelassen. Er lebt seit Jahrzehnten damit, dass seine Kunst aneckt.