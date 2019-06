Drama um Sea-Watch: Die Kapitänin gegen „Il Capitano“

Matteo Salvini bezeichnet sich selbst als „Il Capitano“, als Kapitän seiner Nation. Nun hat Italiens Innenminister Konkurrenz bekommen – zumindest was den Titel betrifft: von „La Capitana“, der deutschen Kapitänin Carola Rackete des Schiffs „Sea-Watch 3“. Die 31-Jährige setzt sich über ein Verbot Salvinis hinweg. Sie ist mit dem Schiff der deutschen Organisation Sea-Watch in italienische Gewässer gefahren, obwohl sie das laut Salvinis Dekret nicht darf. An Bord sind 42 Migranten.

„Natürlich ist das keine Situation, die ich mir gewünscht habe“, sagte Rackete, die in Preetz bei Kiel geboren und in Niedersachsen aufgewachsen ist, der Deutschen Presse-Agentur. Sie habe aber die Verantwortung für die Menschen an Bord. „Es herrschen Verzweiflung und Frustration.“ Die Leute hätten gedroht, über Bord zu springen, und seien durch die Flucht schwer traumatisiert. Deshalb habe sie sich zu dem Schritt entschlossen.

Rackete hat eine Ausbildung als Nautische Offizierin in Norddeutschland gemacht. Bevor sie zu Sea-Watch ging, stand sie unter anderem für Greenpeace und das Alfred-Wegener-Institut für Meeresforschung auf der Schiffsbrücke. Rackete ist klar, dass sie eine hohe Geldstrafe in Italien riskiert. Im schlimmsten Fall könnte ihr sogar eine Haftstrafe drohen. Die Staatsanwaltschaft in Agrigent hat nach Medienberichten Ermittlungen aufgenommen.

In Italien wird Rackete von linksgerichteten Politikern als „mutige Frau“ und „Hoffnung auf eine menschliche Welt“ gefeiert. Für die anderen ist sie ein Feindbild. Die Chefin der Rechtspartei Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, sagte, die „Sea-Watch 3“ müsse „versenkt“ werden.

Salvini selbst erklärte gewohnt sarkastisch: „Die Kapitänin als Heldin der Linken, reich geboren als Weiße in Deutschland, sollte ehrenamtliche Tätigkeiten in Deutschland machen statt 42 Menschen 15 Tage in Geiselhaft zu nehmen.“ Er hoffe, dass nicht noch mehr reiche, weiße Deutsche kämen, um den Italienern „auf den Sack“ zu gehen.

Für den Chef der Lega ist es ein Präzedenzfall nach seinem „Sicherheitsdekret“, das Geldstrafen bis zu 50 000 Euro für Hilfsorganisationen vorsieht, wenn sie unerlaubt nach Italien fahren. Er wird alles daran setzen, seinem Image als starker Mann gerecht zu werden. Nur dass es bei dem Katz-und-Maus-Spiel zwischen ihm und Sea-Watch um Menschen geht.