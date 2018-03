Dorothee Bär twittert über Notarzteinsatz und erntet Shitstorm

Dorothee Bär, Staatsministerin für Digitales in der neuen Bundesregierung, hat für einen Tweet Häme und Spott in den sozialen Netzwerken kassiert.

In einem Zugabteil sitzend twitterte die CSU-Politikerin, dass ihr Zug gestrandet sei und - in Anspielung an einen vorherigen Tweet über ihre Äußerungen im ZDF "Heute-Journal" am Montag über Flugtaxis - kein entsprechendes Gefährt in der Nähe sei.

Auf dem von ihr geposteten Foto erkennt man jedoch, dass es sich offenbar um einen Notarzteinsatz am Gleis handelt, zahlreiche Rettungskräfte und Feuerwehrleute sind zu sehen. Die 39-Jährige hat den Post mittlerweile gelöscht.

Im Netz gab es harsche Kritik an ihrer Äußerung. Von "Es geht wenig widerlicher" über "Das ist Ihr Kommentar zu einem Notarzteinsatz am Gleis? Ernsthaft?" bis zu "Das Fotografieren von Unfallorten kann mit einer Geldstrafe oder 2 Jahren Freiheitsentzug bestraft werden" gab es für Bär Vorwürfe und Häme.

Bär selbst hat kurze Zeit später auf ihren Tweet reagiert. In einem weiteren Post schrieb sie: "Man muss auch zu seinen Fehlern stehen. Habe eben erst erfahren, was wirklich los ist und bedanke mich bei allen Kräften für ihren Einsatz. Sehr professionelles Vorgehen bei der Deutschen Bahn übrigens."

Man muss auch zu seinen Fehlern stehen. Habe eben erst erfahren, was wirklich los ist und bedanke mich bei allen Kräften für ihren Einsatz. Sehr professionelles Vorgehen bei der @DB_Bahn übrigens. — Dorothee Bär (@DoroBaer) 7. März 2018

Erst Anfang der Woche hatte Bär mit einer Bemerkung über Flugtaxis für Belustigung gesorgt. Im ZDF-„heute journal“ betonte Bär am Montagabend, ihr künftiges Aufgabengebiet nicht nur auf den Breitbandausbau für schnelles Internet zu reduzieren. „Das Thema muss doch sein: Kann ich auf dieser Infrastruktur, die wir haben, dann auch autonom fahren? Habe ich die Möglichkeit auch zum Beispiel mit einem Flugtaxi durch die Gegend zu können?“, sagte Bär.

Nicht nur „heute journal“-Moderatorin Marietta Slomka merkte anschließend an, dass es ihr wichtiger wäre, mit mehr als 15 Megabit pro Sekunde ins Internet zu können als mit Flugtaxis reisen zu können. Viele Internetnutzer spotteten über Bärs Bemerkung - darunter etwa auch der SPD-Bundestagsabgeordnete Florian Pronold. „Staatsministerin für #Flugtaxis. Jetzt ist mir klar, warum die CSU in Bayern das schnelle Internet für den ländlichen Raum nicht auf die Reihe bringt“, schrieb der selbst aus Bayern stammende Politikerin bei Twitter.