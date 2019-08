Dominic Cummings, Brexit-Fan und graue Eminenz der britischen Regierung

Als Dominic Cummings jüngst an der Seite von Boris Johnson in die Regierungszentrale einrückte, sprachen konservative Politiker in Westminster von ihm halb respektvoll, halb argwöhnisch als von „der grauen Eminenz“ hinter Johnsons Thron. Zwei Wochen später fürchten dieselben Beobachter schon, dass Cummings totale Kontrolle – auch über den Premierminister – ausübt.

Johnson hat Cummings, den Chefstrategen der Pro-Brexit-Kampagne vor dem Referendum von 2016, mit seinem Amtsantritt als wichtigsten Brexit-Berater angeheuert – und als De-facto-Stabschef. Cummings, der nicht einmal der Konservativen Partei angehört, soll den Ausstieg Großbritanniens aus der EU am 31.Oktober bewerkstelligen – und parlamentarische Neuwahlen.

Bezeichnend war schon die von BBC-Kameras festgehaltene Szene der Ankunft Johnsons in Downing Street: Die formelle Begrüßung des neuen Premiers durch artige Top-Beamte, während der 47-jährige Cummings, solo positioniert, in Jeans und T-Shirt das Ganze aus dem Hintergrund lässig verfolgt.

Als Außenseiter galt der in Nordostengland aufgewachsene Cummings schon früh in seinem Leben. Als scharfsinnig, unkonventionell und rücksichtslos ist er seinen Mitstreitern bekannt. Erstmals politisch aktiv war er ab 1999 in der britischen Kampagne gegen eine Übernahme des Euro. Statt an diplomatische Regeln hält sich Cummings lieber ans forsche eigene Urteil. Theresa Mays Brexit-Politik war für ihn immer eine „Katastrophe“ ersten Ranges. Die EU-Mitgliedschaft aufzukündigen, ohne Plan, ohne alle Vorbereitung, das sei gewesen, „als stecke man sich einen Gewehrlauf in den Mund und drücke ab“, meinte er einmal. Diesmal soll die Initiative bei London liegen: „Egal um welchen Preis“, sagt Cummings.