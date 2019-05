Doch nicht so viel Geld für staatliche Aufgaben: Was die Steuerschätzung bedeutet

Auch in den nächsten Jahren steigen die Steuereinnahmen des Staates, allerdings nicht ganz so stark wie erhofft. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) muss 2020 bis 2023 noch 10,5 Milliarden Euro einsparen, die er in seinen Planungen für diese Jahre noch eingerechnet hatte. Wie er das schaffen will, wollte er bei der Vorstellung der neuen Steuerschätzung nicht konkret sagen. Es sei eine Gemeinschaftsaufgabe, über die in der Koalition gesprochen werden müsse.

Die schwächelnde Konjunktur und Entlastungen etwa für Familien und bei der kalten Progression haben ihren Preis: In diesem Jahr dürften die Steuereinnahmen um 10,9 Milliarden Euro niedriger ausfallen als vor einem halben Jahr erhofft. Das trifft weitgehend den Bund, während die Länder sogar auf zwei Milliarden Euro mehr hoffen können. Von 2020 bis 2023 dürften Bund, Länder und Gemeinden zusammen über 113 Milliarden Euro weniger einnehmen. Trotzdem steigen die Steuereinnahmen in dieser Zeit um rund zwölf Prozent auf 941 Milliarden Euro.

Die Einsparungen seien „gut zu bewältigen“, meinte Scholz. Für neue Vorhaben der Regierung seien die Anforderungen an die Finanzierung höher geworden. Die Grundrente, eines der zentralen Vorhaben der SPD, soll nach den Plänen der Partei zunächst wohl doch nicht – wie ursprünglich gedacht – nur aus Steuermitteln finanziert werden. Stattdessen wollten die Sozialdemokraten auf bestehende Beitragsmittel zurückgreifen, berichtete das Redaktionsnetzwerk Deutschland (Freitag). Darauf hätten sich Parteichefin Andrea Nahles, Finanzminister Scholz und SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil geeinigt. Unionspolitiker kündigten bereits Widerstand an.

Wenig Hoffnungen machte Scholz indes der Wirtschaft, die eine Senkung der Unternehmenssteuern fordert. Auch für weitreichende Steuersenkungen bestehe kein Spielraum. Damit wies er Forderungen aus der Union zurück, den Soli ganz abzuschaffen. Dagegen verlangte der finanzpolitische Sprecher der FDP, Florian Toncar, eine Entlastung vor allem der mittleren Einkommen. Sein Grünen-Kollege Sven-Christian Kindler sorgt sich um Maßnahmen für den Klimaschutz.