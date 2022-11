Es gibt vieles, was Zeynep N. in diesen Tagen durch den Kopf geht. Was ihr Sorgen macht. Erst recht, wenn sie an das denkt, was da auf sie zukommt in den nächsten Monaten. „Ich habe richtig Angst. Dieser Winter wird die Hölle!“, sagt Zeynep N.. Die 44-Jährige ist Mutter von vier Kindern und seit vielen Jahren alleinerziehend. Mit den drei jüngeren Söhnen lebt sie in einer Mietwohnung in einem kleinen Ort in Unterfranken. Ihr Ältester ist schon ausgezogen und studiert. Nun heißt es, mit wenig Geld durch einen Winter zu kommen, in dem die Preise für Lebensmittel, Gas, Benzin und Strom weiter und weiter steigen.

„Ich bin sehr sparsam und kann sehr gut wirtschaften“, sagt Zeynep N. „Aber noch mehr sparen geht einfach nicht.“ Angesichts der hohen Energiekosten und der vielen anderen Dinge, die in diesen Tagen teurer werden, fragt sie sich: „Wie soll ich das alleine stemmen?“

Hohes Armutsrisiko für alleinerziehende Mütter

In Deutschland wachsen über zwei Millionen Kinder mit nur einem Elternteil auf, zu 90 Prozent sind es die Mütter, die alleinerziehend sind. Das Risiko, in Armut zu leben, ist für diese Gruppe besonders hoch. 43 Prozent der Ein-Eltern-Familien gelten als einkommensarm, das zeigt eine Studie der Bertelsmann-Stiftung aus dem vergangenen Jahr. Mehr als ein Drittel der alleinerziehenden Mütter verdient demnach weniger als 1500 Euro netto im Monat, sieben Prozent sogar unter 900 Euro netto. Kein Wunder also, dass die Energiekrise und die Inflation diese Familien mit niedrigem Einkommen besonders hart treffen.

Zeynep N. ist in Unterfranken geboren. Ihre Eltern kamen als Gastarbeiter aus der Türkei nach Deutschland. In ihrem Leben sei nicht alles gut gegangen, sagt die 44-Jährige. Ihre Ehe sei arrangiert worden von den Eltern – und nicht gerade glücklich verlaufen. „Mein Mann hat mich immer wieder betrogen.“ Aber, sagt Zeynep N., sie sei eine starke Frau. Und bekräftigt: „Für meine Kinder mache ich alles.“

Alleinverantwortung belastet

Nach der Schule hat sie eine Ausbildung zur Friseurin gemacht, „doch der Beruf hat mir nie wirklich gefallen“. Später arbeitete sie immer wieder aushilfsweise als Altenpflegehelferin oder Putzfrau, eine Festanstellung hatte sie nie. Als es ihr im vergangenen Jahr nicht gut ging, musste die 44-Jährige ihre Kinder dennoch irgendwie versorgen: „Ich war erschöpft, konnte keinen Sport mehr machen, alles ist mir schwer gefallen.“ Diese Last sei typisch, sagt Sozialpädagogin Gudrun Strehl, die beim Diakonischen Werk in Würzburg Alleinerziehende berät.

In Deutschland wachsen über zwei Millionen Kinder mit nur einem Elternteil auf, zu 90 Prozent sind es die Mütter, die alleinerziehend sind. Die Inflation und stark steigende Preise machen ihnen zu schaffen. (Foto: Fotos: Ute Grabowsky/IMAGO)

„Ich bin alleine und ich bin alleine für die Kinder verantwortlich. Ich habe keinen, der mit mir die Verantwortung trägt. Das sind Gedanken, die Alleinerziehenden immer wieder kommen“, sagt Strehl. Oft hätten Alleinerziehende niemanden, mit dem sie sich austauschen können. Und wenn es nur um die kleinen Dinge geht, um den Alltag. „Mache ich alles richtig?“ – diese Frage stellen sich Alleinerziehende immer wieder.

Zu Gudrun Strehl kommen vor allem viele Mütter – mit ganz unterschiedlicher Herkunft, mit den unterschiedlichsten Geschichten und Problemlagen. „Frauen, die krank oder verwitwet sind oder die andere Schicksalsschläge erlebt haben“, sagt die Sozialpädagogin. Ihnen allen sei eines gemeinsam: dass sie nur von einem Gehalt leben und es problematisch wird, wenn sie selbst oder das Kind krank sind.

Arbeitszeiten und Kinderbetreuungszeiten weichen voneinander ab

Hinzu kommt: Viele Alleinerziehende arbeiten Teilzeit. „Doch auch 30 Stunden reichen oftmals nicht aus, um den Lebensunterhalt und Miete zu stemmen“, erklärt Gudrun Strehl. Denn viele Frauen sind im Niedriglohnsektor tätig – mit entsprechend niedrigen Stundenlöhnen. „Und oft sind Arbeitgeber sehr unflexibel, wenn es um Stundenaufstockung oder Reduzierung geht“, sagt Strehl und fasst damit ihre Erfahrung aus den Beratungen zusammen. Zu den geforderten Arbeitszeiten passten wiederum die Kinderbetreuungszeiten oft nicht.

Wenn die Kinder ihren Vater sehen, steckt er ihnen ab und zu etwas zu. Aber er hat nie wirklich für sie bezahlt. Zeynep N.

Immer wieder geht es ums Geld. Auch bei Zeynep N., die von Hartz IV lebt. Sie bekommt Wohn- und Kindergeld und für ihren Jüngsten, der sieben Jahre alt ist, Unterhaltsvorschuss vom Jugendamt. Der Vater der Kinder habe nie Unterhalt bezahlt, sagt die 44-Jährige. „Wenn die Kinder ihren Vater sehen, steckt er ihnen ab und zu etwas zu. Aber er hat nie wirklich für sie bezahlt.“

Väter drücken sich vor Unterhaltszahlungen

Damit geht es Zeynep N. wie vielen anderen Frauen. Eine Studie des Deutschen Jugendinstituts aus dem Jahr 2017 zeigt: Von den Kindern der befragten Alleinerziehenden, die den eigenen Angaben zufolge nicht selbst unterhaltspflichtig waren, erhielten 37 Prozent keinen oder nur unvollständigen Unterhalt vom anderen Elternteil. Bezogen auf alle Befragten, bekam nur jedes vierte Kind demnach den Mindestunterhalt.

Auch bei ihr reiche das Geld hinten und vorne nicht, sagt Zeynep N. „Aber ich bin dankbar, dass ich etwas vom Staat bekomme.“ Angesichts der steigenden Preise überlege sie zwei- oder dreimal, ob sie etwas wirklich brauche. „Alleinerziehende geben oft alles für ihre Kinder, das steht meistens vorn dran“, ist auch die Erfahrung von Gudrun Strehl aus den vielen Beratungsgesprächen. Es soll den Kindern später finanziell besser gehen. Daher habe besonders die Schulbildung für viele Mütter einen hohen Stellenwert.

Bundesbürger wollen sparen

Die stark gestiegenen Preise für Energie und Lebensmittel treffen im Moment so gut wie alle Haushalte. Und viele versuchen zu sparen. Mehr als die Hälfte der Bundesbürger plant, aufgrund der hohen Inflation den Einkauf von Lebensmitteln einzuschränken, wie aus einer aktuellen Studie der Hans-Böckler-Stiftung hervorgeht. Mehr als 50 Prozent halten es für notwendig, in den kommenden Monaten weniger Nahrungsmittel, Getränke und Genussmittel einzukaufen.

Diesen Trend sieht auch Gudrun Strehl in der Würzburger Beratungsstelle des Diakonischen Werks: „Immer mehr Alleinerziehende können sich Lebensmittel nicht mehr leisten und wenden sich an die Tafeln. Doch die sind oft schon voll und nehmen keine neuen Kunden an.“ Eine Möglichkeit, sich Unterstützung zu holen, sei, Wohngeld zu beantragen. Denn Wohngeldempfängerinnen und -empfänger erhalten in diesem Winter auch Zuschüsse zur Energieversorgung.

Hoher bürokratischer Aufwand

Gudrun Strehl hilft in der Beratung, solche Anträge auszufüllen. „Vielen Frauen ist gar nicht bewusst, welche Leistungen ihnen zustehen“, sagt sie. Und der bürokratische Aufwand sei oft immens und betreffe verschiedene Ämter. Das brauche sehr viel Zeit, die gerade Alleinerziehende nicht haben. „Man muss alles angeben und alles von sich zeigen“, verdeutlicht Strehl. „Und wenn die Waschmaschine kaputt geht, langt das Geld auch nicht, weil es dafür keinen Zuschuss gibt. Ein Teufelskreis.“

Auch Zeynep N. wünscht sich mehr Unterstützung für Frauen in ihrer Situation. „Ich möchte unbedingt wieder arbeiten. Aber für die Ferienzeiten habe ich keine Betreuung für meinen Jüngsten. Wie soll das gehen?“ Als Alleinerziehende sei man immer alles in einer Person: Mama, Papa, Wäscherin, Köchin, Hausmeisterin, Nachhilfelehrerin. Obwohl ihre Söhne viel mithelfen würden – auch beim Kochen und bei der Wäsche –, bleibe das meiste an ihr alleine hängen.

Second-Hand-Shops erhöhen die Preise

Einmal in der Woche kauft die 44-Jährige Lebensmittel ein. Ständig vergleiche sie Angebote bei Discountern, um ein paar Cent beim Einkauf zu sparen: „Bei manchen Supermärkten ist zum Beispiel Obst und Gemüse ab 16 Uhr günstiger. Das finde ich gut.“ Kleidung für ihre Jungs kauft sie vor allem bei Kleidermärkten oder über Gebraucht-Portale im Internet. „Doch selbst Second-Hand-Klamotten sind in diesem Herbst teurer geworden“, sagt sie und es klingt resigniert. Aber es gebe auch immer wieder Menschen, die etwas verschenken: „Die Möbel für meine Wohnung habe ich fast alle geschenkt bekommen oder einen sehr geringen Preis bezahlt.“

Gudrun Strehl weiß aus ihren Beratungen, dass es vielen Frauen so geht wie Zeynep N. Und sie findet, dass die Situation Alleinerziehender in Deutschland alles andere als gut ist. Die Forderung der Sozialpädagogin: „Kindererziehung braucht generell einen höheren Stellenwert in unserer Gesellschaft.“ Es sei oft frustrierend, die Situation alleinerziehender Familien zu erleben, die oft alles geben würden. Und deren existenzielle Probleme bisweilen so schwerwiegend seien, dass sich immer alles nur noch darum dreht: „Das wünscht sich niemand“, sagt Strehl. Diese Sorgen würde sie den Leuten nur zu gerne abnehmen.

Bei Zeynep N. sind es vor allem die nächsten Monate, die ihr Sorgen bereiten. Die Frage, wie sie etwa die gestiegenen Heizkosten stemmen soll. Und das Weihnachtsfest, das ihr in diesem Jahr richtig Angst macht. Die 44-Jährige hat türkische Wurzeln, aber sie liebt dieses Fest: „Natürlich möchte ich auch, dass Geschenke unter dem Weihnachtsbaum liegen.“ Nur wie sie diese in diesem Jahr bezahlen soll? Angesichts der gestiegenen Kosten weiß sie es nicht.