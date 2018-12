Dieser Mann soll Macrons Partei in die Zukunft führen

Kennt noch jemand den schlanken, jungen Mann, der vor dem Wahlkampfauftritt von Emmanuel Macron im Pariser Konzertsaal Bercy das Publikum einschwor? Stanislas Guerini, der Einheizer von damals, soll am Samstag zum neuen Parteichef von Macrons La République en Marche (LREM) gewählt werden. Zwischen dem Parteitag in Nogent-sur-Marne und dem Auftritt anderthalb Jahre zuvor in Paris liegen Welten. Und diese Welten muss der 36-Jährige an der Spitze der Partei überwinden.

Die Euphorie des Wahlkampfs und der ersten Monate ist inzwischen Ernüchterung gewichen. Besonders brutal dürften das die Delegierten im Pavillon Baltard zu spüren bekommen, wenn parallel zum Parteitag 20 Kilometer weiter westlich auf den Champs-Elysées die Gelbwesten demonstrieren – Jene „Gilets jaunes“, die den Rücktritt des Parteigründers Macron fordern. Für Guerini kein guter Zeitpunkt, um „Generaldelegierter“ der Präsidentenpartei zu werden. Vor allem, wenn man wie er zu jener Garde gehört, die den Präsidenten von Anfang an unterstützt hat.

Von der Politik in die Privatwirtschaft und zurück

Die späteren „Macron Boys“ hatten sich 2006 zunächst um den sozialistischen Kandidaten Dominique Strauss-Kahn geschart. Als sein Favorit parteiintern gegen Ségolène Royal unterlag, zog sich Guerini aus der Politik zurück und gründete eine Firma für Solarpaneele. Seine Freunde von damals holten ihn aus der Welt der Privatwirtschaft zurück, nachdem Macron seine Präsidentschaftskandidatur erwog. 2016 gehörte der hagere Mann mit dem Vollbart und der hohen Stirn zu den Gründern der Bewegung En Marche!. „Guerini veranstaltet die ersten Abendessen für Geldgeber bei sich zu Hause mit libanesischen Vorspeisen“, schrieb die Zeitschrift „Vanity Fair“. „Am Abend, am Wochenende und in seiner Freizeit strukturiert er die Bewegung.“

Diesem Engagement ist es nun zu verdanken, dass der Abgeordnete den Parteivorsitz kampflos übernehmen kann. Denn der einzige aussichtsreiche Gegenkandidat Pierre Person zog seine Kandidatur Mitte November zurück - möglicherweise auf Druck Macrons. Er wolle Einheit und Zusammenhalt bewahren, begründete der 29-Jährige seine Entscheidung. In Zeiten, in denen der extrem unbeliebte Präsident Druck von der Straße bekommt, schien ein Bruderkampf in seiner Partei zu gewagt zu sein. Gegen Guerini kandidiert deshalb nur der aussichtslose Abgeordnete Joachim Son-Forget. Andere prominente Parteimitglieder wie die Staatssekretärin Marlène Schiappa verzichteten auf eine Bewerbung, da sie ihren Regierungsposten nicht aufgeben wollten.

Nachdem Guerinis Vorgänger Christophe Castaner die Partei noch neben seinem Ministeramt geleitet hatte, soll der LREM-Vorsitz ab sofort ein Vollzeitjob sein. Das ist auch dringend nötig, denn der jungen Formation fehlt es ein halbes Jahr vor der Europawahl am Engagement ihrer rund 400 000 Mitglieder. Weniger als zehn Prozent sollen inzwischen noch für die Partei aktiv sein, die hauptsächlich in den großen Städten verankert ist.

„Augenblick kollektiver Schwierigkeiten“

Auf dem Land, wo der Protest der Gelbwesten zu Hause ist, hat LREM keine Wurzeln. Guerini will das nun ändern. „Die erste Aufgabe liegt darin, die lokale Verankerung zu stärken“, sagte der Absolvent der Wirtschaftshochschule HEC der Zeitung „Le Monde“. Dass er den Posten von „Casta“ in schwierigen Zeiten übernimmt, ist dem zweifachen Vater bewusst. „Man sollte den Augenblick kollektiver Schwierigkeiten nicht leugnen, den wir durchleben.“

Nachdem LREM lange als monolithischer Block wahrgenommen wurde, der sich widerspruchslos um den Präsidenten schart, beginnt die Front nun zu bröckeln. So widersetzten sich mehrere Abgeordnete im Streit mit den Gelbwesten der Linie Macrons und forderten, die für 1. Januar geplante Erhöhung der Ökosteuer auf Benzin auszusetzen. Die Parlamentarierin Sonia Krimi schlug sich sogar offen auf die Seite der „Gilets jaunes“ und empfing eine Delegation in einer gelben Rettungsweste. Fraktionschef Gilles Le Gendre legte ihr daraufhin den Austritt nahe.

Die Regierungspartei ist für straffen Führungssstil bekannt, der wenig Widerspruch zulässt. Deshalb verließ im September auch die Abgeordnete Frédérique Dumas die Fraktion und kehrte zu ihrer früheren Partei UDI zurück. „Sogar seine Meinung zu sagen, wird als Verrat angesehen, wenn sie nicht konform ist“, kritisierte die stellvertretende Vorsitzende des Kulturausschusses in der Zeitung „Le Parisien“.