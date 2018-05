Dieselskandal: SPD-Vorstoß kommt zu spät

Da staunt der Laie. Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) will die Autohersteller zu Hardware-Nachrüstungen bei alten Diesel-autos verpflichten und Fraktionschefin Andrea Nahles will Druck machen. Kanzlerin Angela Merkel hat in ihrer Regierungserklärung dagegen gerade kundgetan, warum sie die Nachrüstung nicht will, sondern die Millionen der Autoindustrie besser in der Forschung für neue Antriebe eingesetzt sieht.

Das heißt, die Hängepartie der letzten Legislaturperiode, als schon Umweltministerin Hendricks auf Nachrüstung drängte und Merkel gar keine Stellung bezog, geht weiter. Eine Regierung mit zwei Positionen aber ist nicht besonders vertrauenserweckend. Die SPD-Position ist von Anfang an die verbraucherfreundlichere gewesen: Wer Fehler macht, muss nachbessern. Doch viel zu lange ist nichts geschehen, viele Dieselbesitzer haben ihre alten Autos mit Verlusten verkauft. Und Autofahrer wissen noch immer nicht, wohin es geht.

Die SPD sollte entweder die Koalitionsfrage stellen oder sich auf Machbares in ihren Ressorts konzentrieren: Auf die Einführung einer Musterfeststellungsklage zum Beispiel, um künftiges Unrecht besser zu vermeiden.