Diesel-Debatte: Fahrverbote sind nur der Vorgeschmack auf das, was uns erwartet

Die Debatte um Fahrverbote ist unbequem, zermürbend und teils wenig zielführend. Doch sie ist nur ein Vorgeschmack auf das, was Bürger, Unternehmen und Politik in den kommenden Jahren erwartet. Denn nicht nur die Debatten werden unbequem: Die Konsequenzen daraus wird jeder Einzelne spüren.

Die Fahrverbotsdiskussion selbst ist längst nicht beendet, obwohl aus Stuttgart und Berlin Zeichen der Entwarnung kommen und Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Dienstag Fahrverbote für unnötig erklärt hatte.

Erstens setzt die EU die Grenzwerte fest. An diesen orientieren sich deutsche Gerichte. Die Studie der Leopoldina kommt zwar zu dem Schluss: Fahrverbote sind nicht zielführend, um die Gesundheit zu schützen. Doch gerichtsfest ist das nicht, lediglich eine Argumentationshilfe.

Verkehrswende notwendig

Zweitens nennt das Leopoldina-Gutachten die wirklich schmerzhaften Probleme: Luftverschmutzung bedroht die Gesundheit, Grenzwerte sind komplex aufzustellen, es gibt viele Verursacher schlechter Luft. Notwendig ist nach Ansicht der Leopoldina-Experten eine umfassende Verkehrswende, keine isolierte Betrachtung einzelner Probleme.

Die Herausforderung ist, den Verkehr der Zukunft so zu gestalten, dass er weder dem Klima noch den Menschen schadet. Gleichzeitig muss die neue Verkehrswelt die Bedürfnisse der Bürger erfüllen. Nicht jeder kann aufs Rad umsteigen, nicht überall sind Busse attraktive Alternativen. Wenn die Fahrverbotsdebatte eines gezeigt hat, dann wie es nicht geht: Bürger zwingen, neue Autos zu kaufen, die mitverantwortliche Industrie aber ungeschoren lassen.

Industrie und Investitionen gefordert

Da mögen die Regierenden in Stuttgart und Berlin noch so hohe Klimaziele ausrufen, am Ende muss man sie erreichen. Dazu braucht es eine Industrie, die auch die neuen Verkehrsmittel produziert und so für Jobs und Steuern sorgt. Es braucht viel Geld, das anderswo fehlt. Und es braucht die Bürger: Die Politik darf die Bedürfnisse der Menschen nicht beiseite wischen – eine Spezialität der Grünen. Politik muss für Angebote arbeiten, die ebenso bequem sind wie das eigene, herkömmlich angetriebene Auto. Alles andere wird scheitern.

