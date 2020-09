Die zweite Welle der Grenzkontrollen

Ungarn hat seine Grenzen am Dienstag für Touristen geschlossen – nur tschechische, polnische und slowakische Staatsbürger dürfen weiter einreisen. Brüssel reagierte mit einem mahnenden Brief. Besonders problematisch ist aus EU-Perspektive die Tatsache, dass die Regeln nicht für alle Mitglieder des Schengenraums gleichermaßen gelten. Doch das treibt lediglich eine Entwicklung auf die Spitze, die sich zuvor andernorts angekündigt hatte – unter anderem im Umgang der deutschen Ratspräsidentschaft mit dem Thema.

Die Bundesregierung hatte nämlich beim informellen Treffen der Außenminister Ende vergangener Woche in Berlin von Gästen aus Brüssel einen negativen Coronatest oder eine zweiwöchige Quarantäne verlangt – das galt für Journalisten, Politiker und deren Mitarbeiter gleichermaßen. Die Niederländer haben ähnliche Beschränkungen verhängt, Dänemark lässt Belgier nur einreisen, wenn sie einen dringenden Grund nennen können. Die polnische Regierung denkt darüber nach, französische, spanische, kroatische und rumänische Staatsbürger vor-erst nicht mehr einreisen zu lassen. Italien erwägt obligatorische Tests für Touristen und Berufstätige, die aus Spanien und Frankreich zurückkehren.

Frankreich hält die Grenze nach Belgien offen, doch Franzosen aus der Hauptstadtregion Paris dürfen wiederum nach Belgien nicht einreisen – der Flickenteppich ist also ähnlich unübersichtlich wie zu Beginn der Pandemie. Auch muss man der Fairness halber festhalten, dass es nicht Ungarn war, das mit der Ungleichbehandlung von ausländischen Besuchern begonnen hat.

Nach den Grenzschließungen im März hatten sich die europäischen Nachbarn eigentlich gegenseitig versprochen, ihre Grenzen offen zu halten. Nun will die deutsche Ratspräsidentschaft wenigstens versuchen, die Reiseregeln zu vereinheitlichen. Die EU-Botschafter werden sich am heutigen Mittwoch in Brüssel über ein Papier beugen, das Berlin gemeinsam mit der EU-Kommission erarbeitet hat. Es versucht, die Einschränkungen zu objektivieren und so den Frieden zwischen den Nachbarn wieder herzustellen. Risikogebiete sollen auf Grundlage vergleichbarer Daten und nachprüfbarer Kriterien ausgewiesen werden. Für Reisende aus Risikogebieten sollen überall die gleichen Auflagen gelten, was Quarantäne oder die Aktualität eines Coronatests angeht. Schließlich sollen die Regierungen sich verpflichten, die betroffenen Länder, die Touristikbranche und die eigene Bevölkerung vorab zu informieren.

Das klingt logisch und machbar, doch der Teufel steckt wie immer im Kleingedruckten. Umstritten ist unter den Mitgliedsländern, wie großflächig ein Risikogebiet ausgewiesen werden muss, um die Übertragungsraten möglichst gering zu halten. Schon die Bundesländer sind sich in dieser Frage nicht einig. Unklar ist auch, wie die Fallzahlen europaweit einheitlich erhoben werden können und wer das kontrolliert. Schließlich zeigt der hilflose Brief der EU-Kommission an die ungarische Regierung, dass es letztlich keine Sanktionsmöglichkeiten gibt, wenn ein Land sich nicht an die Vereinbarungen hält. „Solidarität heißt, gemeinsam erfolgreich zu sein“, erklärte Ungarns Premierminister Viktor Orban am Montag. Dafür müsse aber zunächst jeder für sich erfolgreich sein, erläuterte er seine Variante europäischen Zusammenhalts.