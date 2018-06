Die Zeit drängt

Das kommt einem doch bekannt vor: Ein Gesundheitsminister ernennt die Pflege zu einem zentralen Thema. Hermann Gröhes Vor-Vorgänger Philipp Rösler erklärte 2011 zum „Jahr der Pflege“. Passiert ist dann wenig, vom umstrittenen Pflege-Bahr seines Nachfolgers einmal abgesehen.

Immerhin: Die Große Koalition hat erkannt, dass mehr Geld in die Pflege fließen muss, wenn das System nicht in den nächsten Jahren kollabieren soll. Schon jetzt mangelt es an Zehntausenden Pflegekräften, mit Personal aus dem Ausland wird diese Lücke kaum zu füllen sein. Gleichzeitig nimmt die Zahl der Pflegebedürftigen rapide zu, und die Demenzkranken warten schon viel zu lange auf eine Reform in der Pflegeversicherung, die ihre Bedürfnisse berücksichtigt. Die Herausforderungen sind riesig – doch wer, wenn nicht eine Große Koalition, sollte die Kraft haben, sie anzugehen.