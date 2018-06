Die Wurzeln des Hasses

„Hass? Ich hasse die Menschen in Gaza nicht“, sagt Eli Moyal. Dabei würde man das gerade bei diesem Lokalpolitiker vermuten. Schließlich ist er für seine harten Äußerungen gegenüber der radikal-islamischen Hamas bekannt. Zehn Jahre lang war Moyal Bürgermeister von Sderot. Ab 1998 erlebte er ihre Wandlung von der Kleinstadt hin zur Grenzstadt, von sozialem Brandherd zum permanenten Krisengebiet. Seine Wähler waren die ersten Israelis, die forderten, „diesen Islamisten den Garaus zu machen“, so Moyal. Auch jetzt wünscht er sich eine Bodenoffensive. „Ich will, dass es wieder so wird wie früher“, sagt Moyal.

Gute Nachbarn

Er lebt hier, seit er als fünf Jahre altes Kind aus Marokko eingewandert ist. Damals war Gaza Feindesland direkt um die Ecke. Doch 1967 änderte sich die Lage schlagartig: Israel eroberte Gaza im Sechs-Tage-Krieg. Die Grenze verschwand. Die palästinensische Stadt Beit Hanun liegt nur 900 Meter von der Einfahrt Sderots entfernt: „Wir wurden richtig gute Nachbarn“, sagt Moyal. „Wir gingen zu Fuß nach Gaza, tranken dort Kaffee, kauften ein. Ich sehne mich noch heute nach den Kräutern und dem Gemüse dort, das beste in Nahost. Man stelle sich vor: Wir haben in den Läden anschreiben lassen!“, sagt Moyal. Bis in die späten 1980er-Jahre „mieteten Araber hier Wohnungen, betrieben Geschäfte, es gab sogar Liebeleien“. Doch die Harmonie war eine Scheinidylle am Rande des Vulkans. Denn spätestens seit der ersten Intifada eskalieren Gewalt und Hass.

Gaza war seit Israels Staatsgründung 1948 ein problematisches Pflaster. Israels Unabhängigkeitskrieg gebar gewaltige Flüchtlingsströme. 250000 Palästinenser aus 144 verschiedenen Städten und Dörfern flohen nach Gaza, wo bislang nur 80000 Menschen lebten. Der Küstenstreifen mit den goldenen Sandstränden am Mittelmeer wurde zum Armenhaus: Rund 65 Prozent der Flüchtlinge waren ohne Ausbildung, 90 Prozent von ihnen Analphabeten. Die Uno brachte sie nur notdürftig in Lagern unter. Unter ägyptischer Militärherrschaft hatten sie kaum Rechte, durften sich nicht frei bewegen oder wählen. Für Kairo waren die Palästinenser Bauernopfer auf dem politischen Schachbrett des Nahen Ostens. Den Islam unterdrückte das säkulare ägyptische Regime mit eiserner Faust. Die Muslimbrüder flohen deshalb nach Saudi Arabien und brachten bei ihrer Rückkehr radikal-islamische Ideen mit heim.

Der Sechs-Tage-Krieg 1967 änderte alles. Israel öffnete die Grenze, es gab Bewegungsfreiheit und Arbeit in Fülle. Dennoch wuchs der Frust in Gaza. Denn politisch blieb die Lage hoffnungslos. Nirgends bekamen die Palästinenser die Folgen der israelischen Siedlungspolitik härter zu spüren als hier. Insgesamt 21 Siedlungen entstanden auf Gazas bestem Boden. Sie gaben zwar vielen Arbeit, aber nicht nur Extremisten waren sie ein Dorn im Auge. Nur 8000 Siedler beanspruchten am Ende 20 Prozent des Landstrichs, in dem inzwischen 1,5 Millionen Menschen lebten. Die Ungleichheit schrie zum Himmel.

Aussichtslose Lage

Niemand nahm sich der Palästinenser an. Ihre Befreiungsorganisation, die PLO, war ineffektiv. Ägypten schloss einen Friedensvertrag mit Israel. Die Flüchtlinge kehrten jeden Abend vom reichen Israel in ihre heruntergekommenen Lager zurück und sahen keine Optionen mehr.

Also nahmen sie die Dinge selbst in die Hand: 1987 brach die Erste Intifada aus, die Hamas wurde gegründet. Sie machte aus dem Volksaufstand eine Terrorkampagne. Waren Menschen aus Gaza und Israel bis dahin ungleiche Bewohner eines Landes, wurden sie nun immer mehr getrennt. Anschläge führten zu Beschränkungen. Die Armut in Gaza wuchs. Ein Teufelskreis begann.

Selbst die einseitige Räumung der 21 Siedlungen in Gaza konnte ihn nicht durchbrechen. Denn die Extremisten wussten, dass ihnen die Not ihrer Mitbürger dient. Je ärmer die Bewohner Gazas, desto verzweifelter waren sie, desto größer wurde ihre Opferbereitschaft. Und so beschossen sie jahrelang nicht nur israelische Städte, sondern auch die Grenzübergänge, über die Medikamente und Waren importiert und Güter exportiert werden. Weshalb Israel sie immer öfters schloss. Firmen gingen bankrott, Arbeiter verloren ihren Job in Israel. Studenten ihren Studienplatz.

Israel schlug immer öfter und härter zurück. Da die Islamisten hauptsächlich aus Wohngebieten agieren, schlägt Israels Armee auch genau da zurück. Die immer wiederkehrenden Bilder toter Kinder bringen das Blut auch der pragmatischsten Palästinenser in Wallung, während der Dauerbeschuss Israels auf der anderen Seite die Hoffnung auf Koexistenz schwinden lässt.

Heute leben 80 Prozent der Bewohner Gazas unter der Armutsgrenze. Die Arbeitslosigkeit liegt bei über 40 Prozent. Trotzdem halten ausgerechnet Leute wie Moyal an der Idee eines friedlichen Zusammenlebens fest: „Wer glaubt, dass wir nicht zusammenleben können, kennt die Region nicht. Das Problem sind nicht die Völker, sondern die Führung.“