Die Welt rüstet auf

2018 sind die weltweiten Ausgaben für Militärgüter im Vergleich zum Vorjahr um 2,6 Prozent auf 1,82 Billionen Dollar (1,63 Billionen Euro) angestiegen. Das zeigt der am heutigen Montag veröffentlichte Jahresbericht des Stockholmer Friedensforschungsinstitutes Sipri.

Seit der Endphase des Kalten Krieges im Jahre 1988 habe die Menschheit damit nicht mehr so viel Geld für Kriegsgüter ausgegeben. Die Rüstungsausgaben sind nach dem Kalten Krieg bis 1998 zunächst auf das niedrigste Niveau gesunken. „Dann stiegen sie ab 2001 mit den US-Kriegen im Irak und Afghanistan wieder kräftig an, unterbrochen lediglich von einer kurzen Atempause auf hohem Niveau um die Finanzkrise 2008“, fasst Aude Fleurant, Direktorin für das Sipri-Waffenausgabenprogramm, gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“ zusammen. 2018 lagen die Ausgaben sogar 76 Prozent über jenem Minimum von 1998.

Die USA sind Spitzenreiter

Besonders die USA und China investierten 2018 deutlich mehr ins Militär, wie der Sipri-Forscher Nan Tian erklärte. Während Russland nach einem weiteren Rückgang erstmals seit zwölf Jahren aus den Top Fünf herausrutschte, überholte Deutschland mit einem Anstieg um 1,8 Prozent auf 49,5 Milliarden Dollar (44,4 Milliarden Euro) Japan und liegt damit nun an weltweit achter Stelle.

Unangefochtener Spitzenreiter bleiben die USA. Unter US-Präsident Donald Trump gaben die Vereinigten Staaten 2018 knapp 649 Milliarden Dollar (583 Milliarden Euro) für ihre Verteidigung aus – das entspricht mehr als einem Drittel (36 Prozent) der weltweiten Militärausgaben und damit beinahe der Investionen der acht darauffolgenden Länder zusammen. Ein Hauptgrund für den Anstieg um 4,6 Prozent sei, dass von der Trump-Regierung beschlossene Waffenbeschaffungsprogramme umgesetzt worden seien, erklärte Sipri-Expertin Fleurant.

Die chinesischen Militärausgaben stiegen derweil um fünf Prozent und damit zum 24. Mal in Folge. Die zehn vordersten Plätze komplettieren Saudi-Arabien, Indien, die drei UN-Vetomächte Frankreich, Russland und Großbritannien sowie Deutschland, Japan und Südkorea.

Die russischen Militärausgaben hingegen gehen zurück. Das liegt unter anderem an Wirtschaftsproblemen. Trotzdem werde Russland in der Region weiter stark als Bedrohung wahrgenommen, sagte Sipri-Fachmann Pieter Wezeman. Das Resultat: deutlich höhere Verteidigungsausgaben in Polen, der Ukraine, Bulgarien, Lettland, Litauen und Rumänien. In absoluten Zahlen am stärksten zurück gingen die Militärausgaben in Saudi-Arabien, das 2018 rund 4,6 Milliarden Dollar weniger in sein Militär steckte als 2017.

Die höheren Rüstungsausgaben spiegelten jedoch nicht die Konfliktlage auf der Welt wider. „Unsere Erbhebung sagt nicht aus, dass die Welt heute wieder kriegerischer geworden ist. Auch im Kalten Krieg und danach gab es es viele Konflikte“, erklärte Fleurant. Vielmehr seien heutige computergesteuerte Waffensystemtechniken „viel komplexer und dadurch teurer als in der früheren analogen Welt“, so Fleurant. Viele Nationen, wie etwa China, seien heute zudem viel reicher und hätten dadurch mehr Spielraum, um Waffen zu kaufen.