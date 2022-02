Die Weißwurst spaltet die Menschheit

Im Getöse der Welt gehen freilich gute Nachrichten unter. Dazu zählt gewiss auch der mehr oder weniger runde Geburtstag der Weißwurst. Diese ist soeben 165 Jahre alt geworden. Also nicht die erste aller Zeiten, denn die hätte inzwischen bestimmt ein G’schmäckle. Nein, die Rede ist von der nahezu schon philosophisch zu nennenden Idee einer Weißwurst an sich.

Ihre Geburtsstätte soll das Wirtshaus „Zum ewigen Licht“ am Münchner Marienplatz gewesen sein. Das ursprüngliche Gasthaus gibt es zwar nicht mehr, dafür weißwurstelt es heute mehr denn je nahezu überall auf der Welt. Die zum Inbegriff bayerischer Frühstücks-Lebensart gewordene Kalbswurst ist fast auf jedem Kontinent erhältlich. Nicht nur bei Anhängern einer kohlenhydrat-armen Ernährung ist sie sehr beliebt. Es gibt psychologisch geschulte Beobachter, die anhand der Art, wie jemand seine Weißwurst isst, auf den Charakter schließen. Der Zuzler gehört eher zur unkonventionellen, lebenslustigen Art, der auch mal alle Fünfe grade sein lassen kann. Dem gegenüber steht natürlich der mit Messer und Gabel einem Chirurgen gleich die Weißwurst sezierende und schälende Pedant. Kein Klecks süßen Senfs gerät ihm je auf die bestens gepflegte Kleidung. Geschweige denn ein Brösel der frisch aufgebrochenen Brezel. Insofern zerfällt die Menschheit also in zwei Teile.

Doch egal ob Schäler oder Zuzler – wichtig ist in Bezug auf die vielgeliebte Weißwurst eigentlich bloß eines: Wer es tatsächlich wagt, sie in die Pfanne oder auf den Grill zu legen, wird mit Brokkoli nicht unter drei Portionen bestraft. (nyf)