Die Volksmeinung widerspricht der Verfassungswirklichkeit

Das Bildungsbarometer des Ifo Instituts dürfte für die Landespolitiker schwer verdaulich sein. Die Corona-Pandemie mit ihren Schulschließungen und den oft sehr ruckeligen Unterrichts-Notprogrammen hat den Bildungsföderalismus bei den Menschen nicht beliebter gemacht. Aber schon vorher konnte sich eine Mehrheit mit dem bildungspolitischen Flickenteppich in Deutschland nicht anfreunden.

Die massive Skepsis, die in dem Ifo-Barometer gegen die Kleinstaaterei in der Schul- und Hochschulpolitik zum Ausdruck kommt, ist ein schwerer Schlag für den Föderalismus. Denn würde man die Zuständigkeit der Bundesländer im Kultusbereich abschaffen, bliebe von ihrer Eigenständigkeit nicht mehr viel übrig.

In diesem Fall widerspricht die Volksmeinung klar der Verfassungswirklichkeit. Daran wird sich schon aus Gründen der Selbstbehauptung der Bundesländer grundsätzlich erst einmal nichts ändern. Trotzdem ist das Stimmungsbarometer ein Wink mit dem Zaunpfahl. Derzeit gibt es wegen der Corona-Pandemie noch andere politische Prioritäten. Doch es wird eine Zeit nach Corona kommen, in der sich Parteien in Regierungsverantwortung überlegen sollten, ob sie in einem fundamentalen Politikbereich auf Dauer gegen die Mehrheit des Volkes anregieren möchten.