Die vielen Leben des Tannenbaums

Die Feiertage sind überstanden – der Alltag hat uns wieder. Und wer es jetzt noch nicht getan hat, für den wird es höchste Zeit: Der Tannenbaum muss entsorgt werden. Die Meinungen gehen allerdings weit auseinander, wann denn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, das alsbald fast nadellose Baumgerippe von den letzten Fäden Lametta freizuzupfen und ihn zur Sammelstelle zu schleifen.

Für die einen ist spätestens an Heilig Drei König Feierabend mit dem Christbaum. Hartnäckigere Naturen harren sogar bis Mariä Lichtmess aus. Denn dieser Tag – heuer am 2. Februar – ist aus christlicher Sicht das eigentliche Ende der Weihnachtszeit. Wer also wissen möchte, wie eine Nordmanntanne nach rund 40 Tagen in trockener Heizungsluft aussieht, kann gerne so lange warten. Vielleicht sind ja auch noch ein paar Plätzchen übrig oder irgendwo in einer Blechdose gärt noch ein Christstollen vor sich hin.

Es widerspricht der schwäbischen Natur, etwas wegzuschmeißen, was noch gut ist. Aus dieser Warte betrachtet tun sich manche Leute selbst an Lichtmess noch schwer, den Baum rauszuwerfen. Denn schlappe 66 Tage später ist ja schon wieder Ostersonntag und damit ein ausgezeichneter Zeitpunkt, die Christbaumkugeln ab- und die bunten Eier aufzuhängen. Die Sicht auf den Osterschmuck ist zu diesem Zeitpunkt komplett frei, weil keine Nadeln mehr von der Pracht ablenken. Und wenn man mit dem Baum erstmal soweit gekommen ist, kann man die restlichen siebeneinhalb Monate auch noch warten. Denn dann beginnt ein neuer Advent. (nyf)