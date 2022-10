Die verspätete Rückkehr der Kohlekraftwerke in Deutschland

Möchte die Opposition den Wirtschaftsminister ärgern, hält sie Robert Habeck (Grüne) gerne eine Zahl vor. „Bisher sind nur zwei Steinkohlekraftwerke zusätzlich am Netz“, kritisiert etwa Jens Spahn (CDU). Der ehemalige Gesundheitsminister beackert als Unionsfraktions-Vize im Bundestag nun die Themen Klima, Wirtschaft und Energie.

Zwar ist mit einem Braunkohlemeiler im brandenburgischen Jänschwalde neben den Steinkohlekraftwerken in Mehrum (Niedersachsen) und Heyden (Nordrhein-Westfalen) inzwischen auch ein dritter Block am Netz. Angesichts der aktuellen Lage sei dies dennoch „dramatisch zu wenig“, so Spahn.

Rückkehr extrem wichtig

Eine Rückkehr der Kraftwerke ans Stromnetz ist deswegen so wichtig, weil Deutschland seit dem russischen Gaslieferstopp enorm viel Gas sparen muss. Der Verbrauch müsse laut Bundesnetzagentur um 20 Prozent sinken, damit das Land ohne Mangel durch den Winter kommt.

Je mehr Strom aus anderen Energieträgern gewonnen wird, desto weniger Gas muss in Gaskraftwerken verbrannt werden. Knapp zwölf Prozent des deutschen Stroms wurden im ersten Halbjahr noch mit Gas erzeugt, 2021 waren es noch 15. Den Anteil zu senken, ist auch deswegen so schwierig, weil die französischen Stromimporte aufgrund zahlreicher Wartungsarbeiten der dortigen Atomkraftwerke stark gesunken sind.

Verzögerung durch Ampel-Streit

Habeck hat daher schon vor fast einem halben Jahr angekündigt, Kohlekraftwerke zu reaktivieren, die sich in der Netzreserve befanden oder bereits zur Abschaltung vorgesehen waren. Kraftwerke in der Netzreserve sind nicht Teil des normalen Strommarkts, sie dienen der Netzstabilität und werden von den Netzbetreibern angefordert, um Verbrauchsspitzen abzufedern.

Um sie wieder in den Normalbetrieb zu holen, wurde im Juli das entsprechende „Ersatzkraftwerke-Bereithaltungs-Gesetz“ verabschiedet. Das sei zu spät geschehen, kritisiert Spahn: „Die Ampel hat zu lange gezögert und erst nach der NRW-Wahl überhaupt erste Weichen gestellt.“ Zudem seien Rahmenbedingungen gesetzt worden, die es den Betreibern erschwert hatten, „sicher zu planen“.

Tatsächlich hatten Habecks Beamte in dem Gesetz Auflagen formuliert, die den Prozess eher verzögert als beschleunigt haben. Experten machen vor allem zwei Gründe für die schleppende Reaktivierung verantwortlich. So wurden Kraftwerksbetreiber zum einen verpflichtet, einen Kohlevorrat für 30 Tage anzulegen. Dies war angesichts der schwierigen logistischen Lage jedoch kaum zu schaffen, Niedrigwasser auf dem Rhein und zu wenige Kohlewaggons bei der Bahn erschwerten die Situation.

Neue Regelungen

Erst Ende September wurde die Regel wieder abgeschafft. „Meines Erachtens war sie von Anfang an widersinnig, da es bei der Reserve nicht darum geht, einen Kohlelieferstopp zu überstehen, sondern sofort möglichst viel Gas zu ersetzen“, sagt Energiemarktexperte Hanns König von Aurora Energy Research.

Zudem war bis vor Kurzem vorgesehen, dass reaktivierte Kraftwerke maximal bis April 2023 am Netz bleiben dürfen. Doch für die Betreiber war diese Regelung zu unattraktiv, allein der logistische Aufwand für den Weiterbetrieb wäre Versorgern zufolge mit nur ein paar Monaten zusätzlicher Laufzeit kaum zu rechtfertigen. Nun hat das Ministerium eingelenkt und den Zeitraum bis Ende März 2024 verlängert.

Mehr Kraftwerke kommen zurück

Die Änderungen haben gewirkt: Mehrere Betreiber wollen in den kommenden Wochen Kraftwerke aus der Reserve holen. So etwa der Essener Energiekonzern Steag, der zwei Steinkohlekraftwerke im Saarland ab November reaktivieren will. Zwei weitere, eigentlich für die Stilllegung vorgesehene Meiler sollen zudem weiterbetrieben werden. „Weitere Anlagen bereiten die Marktrückkehr derzeit vor“, sagte eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums der „Schwäbischen Zeitung“. Konkrete Anmeldungen zur Teilnahme am Strommarkt gibt es aber noch nicht, wie die Bundesnetzagentur mitteilte.

Auch bei der Braunkohle gab es zuletzt Fortschritte. So wurden Anfang des Monats mehrere Kraftwerke aus der Sicherheitsbereitschaft in eine sogenannte Versorgungsreserve überführt. Der Block in Jänschwalde ist seit vergangener Woche wieder am Netz, ein zweiter soll laut Betreiber Leag bald folgen. Zudem sagte RWE zu, noch im Oktober insgesamt drei Blöcke in NRW zu reaktivieren.

Alles umgeplant

Die Braunkohlekraftwerke befanden sich zuvor in der Sicherheitsbereitschaft, das heißt, sie waren bereits abgeschaltet und standen nur noch für den Notfall zur Verfügung. Beide Betreiber berichten daher von technisch aufwändigen Reaktivierungsarbeiten. „Noch nie wurden funktionstüchtige Braunkohlekraftwerksblöcke stillgelegt, um sie nach Bedarf wieder ans Netz zu bringen“, sagt Jänschwalde-Chef Andreas Thiem.

RWE berichtet, dass Komponenten gewartet und grundgereinigt werden mussten, Verschleißteile ausgewechselt und Updates in der Leittechnik aufgespielt werden. Auch die Mitarbeiter mussten umplanen: Vorruhestände wurden verschoben, Azubis früher eingestellt.