Die Vergessenen des D-Day

Bei der Landung in der Normandie im Zweiten Weltkrieg boten die Alliierten die größte Armada der Kriegsgeschichte auf. 3100 Landungsboote mit etwa 150 000 Soldaten machten sich auf den Weg nach Nordfrankreich, sie wurden von 1200 Kriegsschiffen und 1000 Flugzeugen geschützt. Zur Streitmacht der Alliierten am D-Day gehörten vor allem US-Amerikaner, Briten, Kanadier, Polen und Franzosen. Die Deutschen hatten im betroffenen Küstenabschnitt nur etwa 50 000 Infanteristen und wenige Flugzeuge zur Verfügung. Weiter nördlich, wo das Landungsunternehmen irrtümlich erwartet wurde, war der Großteil der Divisionen des Westheeres stationiert. Auf deutscher Seite habe es eine völlige Fehleinschätzung der eigenen Stärke gegeben, bilanziert der Vizedirektor des Deutschen Historischen Instituts in Paris, Stefan Martens. „Es gab bei Adolf Hitler die Erwartung, man könne die Landung zurückschlagen.“