Die Tory-Partei hat die Lust am Regieren verloren

Das Schaulaufen um Boris Johnsons Nachfolge hat drei Erkenntnisse erbracht. Bei den britischen Konservativen herrscht, erstens, eine fabelhafte Vielfalt. Sechs der ursprünglich elf Kandidaten sind Nicht-Weiße; alle vier Frauen überstanden den ersten Wahlgang. In die Urwahl gehen nun der indisch-stämmige Ex-Finanzminister Rishi Sunak und die weiße Außenministerin Liz Truss, beide sind in den Vierzigern. Im Vergleich dazu sah der letzte Führungsstreit der deutschen CDU alt aus.

Aus der Zeit gefallen hingegen ist, zweitens, das Wahlverfahren. 358 Mitglieder der Unterhausfraktion bestimmten das Kandidaten-Duo, nun wählen rund 180 000 Parteimitglieder den neuen Regierungschef. Ist das der zunehmend auf Partizipation angelegten Gesellschaft des Königreichs angemessen?

Die Torys haben, drittens, nach zwölf Jahren die Lust am Regieren verloren. Das zutiefst beschädigte Verhältnis zur EU, die wachsende Staatsschuld, die schreiende soziale Ungleichheit, Schottlands Abspaltungsbestrebungen – von all dem war kaum die Rede, umso mehr von ökonomisch zweifelhaften Steuersenkungen. Wer so viele wichtige Fragen ausblendet, wird die Macht bald verlieren.