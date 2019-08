Die Türkei verschärft die Zensur

Er flucht, er raucht und er säuft: „Behzat C.“ ist ein Fernsehkommissar, wie es ihn auf türkischen Bildschirmen eigentlich nicht mehr geben dürfte. Die sittenstrenge Fernsehaufsichtsbehörde RTÜK lässt Zigaretten bei Serien- und Filmhelden im Namen des Jugendschutzes pixeln oder durch eingeblendete Blumen überdecken.

Ab diesem Sonntag greift ein Gesetz, das „Behzat C.“ zähmen oder ganz von den Bildschirmen verschwinden lassen soll. Streamingdienste wie BluTV oder Netflix sollen staatlichen Regeln unterworfen werden, türkischen Internetmedien und ausländischen Anbietern wie der Deutschen Welle droht die Zensur: Wikipedia ist schon lange verboten – jetzt koppelt sich die Türkei noch weiter von der Außenwelt ab.

Das Gesetz, das 2018 verabschiedet wurde, unterstellt audiovisuelle Internetdienste der türkischen Medienaufsicht. Die Neuregelung trat am 1. August in Kraft und räumte den betroffenen Sendern und Medien eine Frist von einem Monat ein, um sich bei RTÜK eine Lizenz zu beschaffen. Die Frist läuft am 1. September ab.

Ankara argumentiert, mit der Novelle sollte der Jugendschutz auch bei Internetdiensten durchgesetzt werden. Regierungsnahe Medien kritisieren, in Film und Fernsehen würden soziale und religiöse Werte untergraben und Homosexualität glorifiziert. RTÜK betont zudem, bisher gebe es keine Möglichkeit, im Ausland ansässige Anbieter zur Einhaltung türkischer Regeln anzuhalten. Von Zensur könne keine Rede sein.

Doch Oppositionspolitiker und Experten sprechen von neuen Einschränkungen der Meinungsfreiheit. Schon jetzt blockiere die Türkei mehr als 240 000 Internetseiten, sagt Yaman Akdeniz, Internetexperte der Istanbuler Bilgi-Universität. Bis zum Ende des Jahres werden es etwa 300 000 sein, schätzt er.

Wegen des neuen Gesetzes werde „Behzat C.“ womöglich demnächst Blümchen rauchen, sagte Akdeniz der „Schwäbischen Zeitung“ in Istanbul. Wenn sich Streaming-Firmen weigerten, den Vorgaben nachzukommen, drohe ihnen das Aus in der Türkei. „Die Türkei könnte das erste Land der Welt werden, das den Zugang zu Netflix sperrt“, sagte Akdeniz.

Schon die ab Sonntag verpflichtende RTÜK-Anmeldung sei eine Zensurmaßnahme, sagt der Istanbuler Anwalt Veysel Ok, der gegen das neue Gesetz vor dem türkischen Verwaltungsgerichtshof geklagt hat.

Gesetz zielt auf kritische Medien

Umgerechnet mehr als 15 000 Euro müssen Internetmedien für eine Lizenz bezahlen, viel Geld für kleine Internet-Fernsehsender. Erhalten sie die Lizenz, riskieren sie bei unbotmäßiger Berichterstattung eine Strafe oder ein Verbot. Ohne Lizenz können sie abgeschaltet werden. Damit zielt das Gesetz auf regierungskritische Medien, die für viele Türken zu einer alternativen Informationsquelle wurden, nachdem die meisten etablierten Zeitungen, Fernsehsender oder Nachrichtenseiten zu Sprachrohren der Regierung mutiert waren. Experte Akdeniz erwartet mehr Druck: „Die neuen Vorschriften werden als ‚Lizenzsystem‘ präsentiert, sind aber in Wirklichkeit nur ein weiterer Zensur-mechanismus, der sich gegen unabhängige Medien richten wird.“

Anwalt Ok kritisiert unter anderem die vagen Bestimmungen des Gesetzes, die den Behörden einen großen Ermessensspielraum gewährten. „Möglicherweise gelten die Regeln sogar für private YouTube-Kanäle“, sagte Ok. Aber auch ausländische Medien, die in türkischer Sprache ihre Nachrichten verbreiten, werden nach seiner Einschätzung in den Bannstrahl des neuen Gesetzes geraten. Damit könnten die türkischen Dienste der Deutschen Welle, der BBC oder der Voice of America ins Visier der türkischen Behörden kommen.