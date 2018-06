Die Suche nach neuen Gefahren

Angela Merkel will vorbereitet sein. Nie wieder soll Deutschland, soll Europa unvorbereitet von Ereignissen wie der Flüchtlingskrise getroffen werden. Darum spricht die Bundeskanzlerin seit Monaten vom Bevölkerungswachstum in Afrika.

Die deutsche Afrika-Politik sortiert sich neu und Merkel reist jetzt auf den Kontinent. Manches, was aus Berlin kommt, wirkt wohlgemeint, aber nicht immer den Realitäten angemessen: So wird immer von Afrika als Einheit gesprochen, nicht einmal die Bundeskanzlerin macht da große Unterschiede. Dabei sind es neben dem Maghreb vor allem drei Länder im subsaharischen Afrika, aus denen Flüchtlinge nach Europa kommen: Eritrea, Somalia und Gambia. Nicht Afrika flieht, sondern Menschen aus drei Staaten auf einem Kontinent mit 53 Ländern. Da es in den drei Ländern nur Diktatoren oder im Falle Somalias keine funktionierende Regierung gibt, kümmert Merkel sich um die Transitstaaten: Mali und Niger sollen die Flüchtlinge nicht weiterziehen lassen.

Ob das der richtige Weg ist, scheint fraglich. In den Booten übers Mittelmeer sitzt nicht der Mittelstand, sondern junge – oft bildungsferne – Männer. Die hält man mit Chancengleichheit zu Hause, nicht mit Zäunen im Niger.