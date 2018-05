Die Stimmung in Italien kippt

Der Anschlag in Macerata ist in seinem Ausmaß bislang ein Einzelfall in Italien, aber die Stimmung kippt. Immer häufiger äußern sich Italiener aggressiv über Einwanderer, auch über jüdische und homosexuelle Mitbürger. Zahllose neofaschistische Gruppierungen sind entstanden, und sie finden immer mehr Zustimmung. Viel zu lange haben die Parteien angesichts dieser Realität weggeschaut, diese Gruppen als unbedeutend abgetan. Dabei haben sie nicht begriffen, dass die Neofaschisten der Lega und anderer kleinerer Parteien geschickt den Flüchtlingszustrom für sich ausnutzen, um die Italiener zu verunsichern und ihnen Angst zu machen vor weiterer Zuwanderung.

Hinzu kommt die Hilflosigkeit der italienischen Regierungen beim Thema Flüchtlinge: Sie haben es nicht verstanden zu signalisieren, dass sie die Ängste der Bevölkerung erst nehmen. Das rächt sich jetzt, und davon profitieren Rechtsradikale, Rassisten und Neofaschisten. Noch kann das Ruder herumgerissen werden, aber das wird zunehmend schwieriger vor der Wahl. Denn sollten sich die Rechtsradikalen politisch einen und bei Wahlen präsentieren, könnten sie, aufgrund der vielen Protestwähler, bald im Parlament sitzen. Eine schlimme Vorstellung.