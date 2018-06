Die SPD will Europa anders

Sozusagen zwei Parteitage in einem hält die SPD am Wochenende in Berlin ab, wenn sie sich zu ihrer Europadelegiertenkonferenz und zu ihrem außerordentlichen Bundesparteitag trifft – in der Arena in Berlin, einer früheren Omnisbushalle, die direkt am Mauerstreifen lag. Heute ist die Halle ein Szene-Treffpunkt, auch wegen des benachbarten Badeschiffs in der Spree.

Bei der Europawahl am 25. März wollen sich die Sozialdemokraten dafür einsetzen, dass ein Europa der Bürger, nicht der Banken und Spekulanten entwickelt wird, wie es im Leitantrag heißt. Darin werden klare Haftungsregeln für Banken gefordert sowie eine Art von „öffentlichem Finanz-TÜV“ für alle Finanzprodukte, bevor diese auf den Markt kommen.

Oberste Priorität will die SPD dem Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit einräumen. Die europäischen Gelder dafür sollten gebündelt und deutlich aufgestockt werden. Außerdem setzt sich die Partei für einen Europäischen Pakt für Mindestlöhne ein.

Als Spitzenkandidat für Europa kandidiert der deutsche Sozialdemokrat Martin Schulz, Präsident des Europäischen Parlaments. Er will am 1. März in Rom darüberhinaus zum ersten gesamteuropäischen Spitzenkandidaten der Sozialisten gewählt werden. Der ebenso fröhliche wie auch streitbare Rheinländer Schulz wird auch als Präsident der EU-Kommission gehandelt. Er bringt nach der Wahl der Kandidaten für Europa am Nachmittag den Leitantrag Europa ein, der allerdings nur 20 Minuten lang diskutiert werden soll.

Der außerordentliche Bundesparteitag der SPD, der sich anschließt, wurde nötig, weil die bisherige Generalsekretärin Andrea Nahles nun Ministerin ist. Parteichef Sigmar Gabriel hat als Nachfolgerin Yasmin Fahimi vorgeschlagen. Skepsis schlägt der 46-jährigen Gewerkschafterin entgegen, die bislang das Ressort Politische Planung bei der Gewerkschaft IGBCE leitete und nicht in der ersten Riege der Sozialdemokratie auftrat. Sie selbst ist aber optimistisch: Sie habe das Willy-Brandt-Haus kennengelernt als Haus, in dem man sehr schnell willkommen ist, sagte sie bei einer ersten Vorstellung. Der schleswig-holsteinische Landeschef Ralf Stegner, der große Ambitionen auf das Amt des Generalsekretärs hatte, wurde zurückgewiesen, weil die SPD in der Anmutung weiblicher werden soll. Als Ausgleich wird für den Parteilinken Stegner aber ein weiterer Stellvertreterposten geschaffen, in den er am Sonntag gewählt werden soll.

Nachdem die bisherige Schatzmeisterin Barbara Hendricks Ministerin wurde, ist auch hier eine Nachwahl erforderlich. Dietmar Nietan soll neuer Kassenwart werden. Nietan ist Mitglied eines Rot Rot-Grünen Gespächskreises „R2G“. Auch wenn die Große Koalition gerade erst gestartet ist, bereiten die Parteilinken schon die Zeit nach der Großen Koalition vor. Sie halten ein Bündnis auch mit den Linken für denkbar, vorausgesetzt, die Linke ändere ihr Nein zu Auslandseinsätzen und einige Ansichten in der Europapolitik.