Die SPD kürt ihre zwei Lieblingsduos - Olaf Scholz sichtbar erleichtert

Da stehen sie nun und strahlen: Die zwei Lieblingsduos der SPD, die mit nur gut einem Prozentpunkt Unterschied als beste abschnitten: Olaf Scholz und Klara Geywitz sowie Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken. Die Partei aber hat weiter die Qual der Wahl und muss in einem neuen Votum zwischen den beiden Erstplatzierten abstimmen.

Die Parteispitze ist sich trotzdem einig: Das Verfahren hat sich gelohnt. Die kommissarische Parteichefin Malu Dreyer meint, man habe in den Regionalkonferenzen „fröhlich und intensiv“ diskutiert, eine gute Wahlbeteiligung erreicht und ein Ergebnis, mit dem man auf die Reise gehen könne. Die Wahlbeteiligung lag am Ende bei 53,28 Prozent. Für den baden-württembergischen SPD-Vorsitzenden Andreas Stoch ist das mit das wichtigste: „Positiv für mich ist, dass die Wahlbeteiligung im ersten Wahlgang über 50 Prozent liegt. Das ist vor allem deshalb wichtig, damit die neuen Führung der SPD am Ende auch mit der notwendigen Autorität für den Aufbruch ausgestattet ist“, so Stoch. Allerdings sieht auch er noch Luft nach oben für den zweiten Wahlgang.

Im Willy-Brandt-Haus gibt ein gelöster Olaf Scholz ein Interview nach dem nächsten. Für den Finanzminister und Vizekanzler wäre es eine große Blamage gewesen, nicht an die Spitze gewählt zu werden. Nun liegen er und Klara Geywitz mit 22,68 Prozent auf dem ersten Platz. Scholz appelliert an den Zusammenhalt der Partei. Dass Scholz sich für den Fortbestand der Großen Koalition ausspricht, ist bekannt. Sehr viel skeptischer hatten sich dagegen die Zweitplatzierten ausgesprochen.

Die Stuttgarter SPD-Bundestagsabgeordnete Saskia Esken und der frühere nordrhein-westfälische Finanzminister Norbert Walter-Borjans kamen auf 21,04 Prozent und Borjans meint: „Wenn man von diesem Moment aus guckt, muss man sagen, da haben sich zum Beispiel beim Klima, im Umgang mit der Syrienfrage, bei der Grundrente nicht gerade Ansatzpunkte dafür gezeigt, dass das ein gewinnbringendes Weiterführen einer Koalition ist.“ Er gebe aber die Hoffnung nie auf.

Auch die Verlierer machen an diesem Abend in der SPD-Zentrale eine gute Figur. Am schwersten fällt dies vielleicht Christina Kampmann und Michael Roth, die ebenfalls Hoffnungen hatten, in die Stichwahl zu kommen. „Das muss jetzt erst mal sacken“, sagt Christina Kampmann, aber das Ergebnis des Mitgliederentscheids zeige doch, dass die SPD viel richtig gemacht hat. Jetzt müsse man die Solidarität erhalten. Gesine Schwan und Ralf Stegner, die am schlechtesten abschnitten, fanden, es sei ingesamt eine „großartige Sache“ und nicht nutzlos gewesen, in diesen Prozess seine Vorstellungen einzubringen. Karl Lauterbach weist noch einmal darauf hin, dass seiner Ansicht nach die Bereitschaft, die Große Koalition weiterzuführen, in seiner Partei nicht vorhanden sei. Und Olaf Scholz mit seiner Position ja nun auch nicht „dramatisch stark“ abgeschnitten habe. Boris Pistorius, der zusammen mit Petra Koepping auf Platz fünf kam, hadert noch etwas mit den Jusos, die sich klar für Walter-Borjans ausgesprochen hatten.

Und Walter Borjans antwortet auf die Frage, ob es nun in der Stichwahl um den Fortbestand der Großen Koalition gehe, dass es um die Inhalte gehe. Darum, was man mit der Union durchsetzen könne. Gesine Schwan schätzt die Lage so ein: „Keines der Teams will raus aus der Groko.“ Walter-Borjans sei schon auf einer Rückzugsposition.

In den nächsten Wochen werden die beiden Spitzenteams wohl noch einmal klar Positionen beziehen müssen. Vom 19. bis zum 29. November findet dann die Stichwahl statt. „Es bleibt spannend“, meint SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil.