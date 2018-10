Die SPD ist in tiefer Schockstarre

Es hatte sich schon abgezeichnet: Umfragen hatten der Bayern-SPD bei der Landtagswahl nichts Gutes prophezeit. Die ehemalige Volkspartei liegt an der Grenze zur Einstelligkeit. Der Schlag am Sonntagabend sitzt tief.

Ein gesenkter Blick, die Hand auf der Brust, Augen zu: die Bayern-SPD in der Schockstarre. In den Gesichtern der Genossen bei der Wahlveranstaltung im bayerischen Landtag ist abzulesen, was auch die Prognose auf den Bildschirmen verrät: Ein Debakel zeichnet sich für die SPD ab. Bei gerade mal zehn Prozent stehen die Sozialdemokraten um 18 Uhr; in den weiteren Prognosen und Hochrechnungen sinken sie auf 9,8 und 9,5 Prozent ins Einstellige ab. Das hätten sich die Genossen für diesen Sonntagabend ganz sicher anders gewünscht.

Erhofft hatte sich die SPD einen Platz vor der AfD und den Freien Wählern, doch sie landet nun auf dem fünften Platz. „Es ist echt traurig; wir haben das nicht verdient“, sagt die Landtagsabgeordnete Isabell Zacharias, die in München-Schwabing auf Stimmenfang unterwegs war. Die 53-Jährige hat Tränen in den Augen und ein paar warme Worte für SPD-Spitzenkandidatin Natascha Kohnen: „Sie war die Richtige – wir haben einen guten Job gemacht.“ Vielleicht seien die Hauptthemen Wohnen und Familie nicht richtig bei den Wählern angekommen.

Fehlender Rückenwind aus Berlin

Keinen halben Meter entfernt steht Genosse Peter Paul Gantzer und sieht das anders. „Absturz kann man nur sagen, Absturz – und schuld sind wir selber“, sagt der Landtagsabgeordnete. „Keine Schuldzuweisungen an den Wähler. Wir müssen uns selber an die Brust klopfen und fragen, was haben wir falsch gemacht?“

Während Analysen der SPD einen fehlenden Rückenwind aus Berlin bescheinigen, fehlt von der SPD-Bayern-Chefin Kohnen noch jede Spur. Sie lässt sich Zeit, zeigt sich erst rund 20 Minuten später – Schulter an Schulter mit Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD).

Viel Applaus und Jubel für die Frontfrau. „Das ist eine echt schwere Stunde für die bayerische SPD, das ist ein echter Tiefschlag – es tut unglaublich weh, was wir heute erlebt haben“, sagt die 50-Jährige. Sie spricht von einem kraftvollen Wahlkampf und einem schwierigen politischen Umfeld. „Wir haben auch gespürt, dass viele Menschen eine unglaubliche Skepsis haben, was die Sozialdemokratie betrifft.“

Auch Kohnen sieht einen Teil der Schuld in Berlin. Dort war bereits im Vorfeld die traditionelle Wahlparty im Willy-Brandt-Haus abgesagt worden, offiziell aus Kostengründen.