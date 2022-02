Die Schweiz streicht fast alle Corona-Beschränkungen

Die Schweiz wagt einen großen Schritt hin zur Normalität. Der Bundesrat, die helvetische Regierung, beschloss am Mittwoch in Bern das Ende fast aller „Schutzmaßnahmen zur Bekämpfung“ der Corona-Pandemie. Bundespräsident Ignazio Cassis (FDP) übermittelte seinen Landsleuten die guten Nachrichten: In der Schweiz sei weiterhin ein „günstiger Verlauf der Pandemie“ zu verzeichnen und er könne eine „positive Bilanz“ ziehen, sagte der sichtlich gelöste Bundespräsident. „Die Pandemie hat ihren Schrecken verloren“, pflichtete Gesundheitsminister Alain Berset (SP) bei. Vor allem die hohe Immunitätsrate in der Bevölkerung, hervorgerufen zumal durch Impfungen, veranlasste die Regierung zu ihrer Einschätzung.

Von diesem Donnerstag an können die Schweizer ihre Freiheiten größtenteils wieder genießen. Dann fällt unter anderem die Maskenpflicht in Läden und Innenbereichen von Restaurants sowie öffentlich zugänglichen Einrichtungen weg. Die Zertifikatsregeln für den Zutritt zu Einrichtungen, Betrieben und Veranstaltungen sind dann auch passé. Und jeder kann sich wieder ohne Einschränkungen privat mit anderen treffen. Zudem hat die Schweiz erfreuliche Nachrichten für Reisende parat: Wer die Grenze nach Helvetien überquert muss keinen „Impf-, Genesungs- oder negativen Test-Nachweis und kein ausgefülltes Einreiseformular“ mehr vorlegen.

Masken nur noch in Bus und Bahn

Bis Ende März bleiben nur noch wenige Maßnahmen in Kraft: So gilt bis dahin die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr und in Gesundheitseinrichtungen sowie eine Isolationspflicht für positiv Getestete. Falls „nichts mehr passiert“, so versicherte Gesundheitsminister Berset, soll auch die sogenannte „außerordentliche Lage“ Ende März auslaufen. Der Bundesrat hatte diese am 16.März 2020 ausgerufen und damit Rechte von den Kantonen an sich gezogen. Seit Februar 2020 sind in der Schweiz 12600 Covid-19-Erkrankte verstorben. Damit verzeichnet die Eidgenossenschaft vergleichsweise so viele Todesfälle wie das wesentlich größere Deutschland.

Doch nun entspannt sich die Corona-Lage in der Schweiz. Am Mittwoch meldete das Bundesamt für Gesundheit rund 21 000 bestätigte Neuinfektionen mit dem Covid-Erreger. Der Sieben-Tage Durchschnitt lag nach Berechnungen des Schweizer Radios und Fernsehens bei 20 584 Fällen, was einem Minus von 25 Prozent zur Vorwoche entspricht.

Weniger Infizierte in Spitälern

Rückläufig sind zudem die Einweisungszahlen von Infizierten in Krankenhäuser und die Auslastung der Intensivstationen durch Covid-19-Patienten. „Den Spitälern droht keine Überlastung mehr“, erklärte Gesundheitsminister Berset. Ebenso melden die Behörden weniger Corona-Todesfälle.

Die Annäherung an die Normalität kommt für die Menschen zwischen Bodensee und Genfersee nicht überraschend. Seit Tagen stimmen die Medien wie die „Neue Zürcher Zeitung“ ihre Nutzer auf weitere „Lockerungsschritte“ ein: „Jetzt soll es schnell gehen.“ Schon Anfang Februar hob die Regierung die Homeoffice-Pflicht und die Kontaktquarantäne auf – und stellte weitere Erleichterungen in Aussicht.

Österreich zieht am 5. März nach

Österreich hebt fast alle Corona-Beschränkungen ab 5. März auf. Ab diesem Zeitpunkt bleibe nur noch eine Maskenpflicht in bestimmten Bereichen bestehen, kündigte die Regierung am Mittwoch in Wien an. Veranstaltungen seien dann wieder ohne Einschränkungen möglich, die Sperrstunde falle und Nachtgastronomie werde erlaubt. „Wir haben die Pandemie noch nicht überwunden“, warnte Kanzler Karl Nehammer (ÖVP). Aber angesichts der stabilen Lage in den Kliniken seien diese Öffnungsschritte jetzt möglich. Zugleich werde Österreich seine Strategie der Gratis-Massentests ändern. Die für die Bürger kostenlosen Tests hatten nach Behördenangaben bisher 2,6 Milliarden Euro an Steuergeld gekostet.

Bereits ab 19. Februar soll in der Gastronomie, bei Veranstaltungen, in Seilbahnen und in Sportstätten statt der 2G- wieder die 3G-Regel gelten, sagte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne). Auch die Einreise werde erleichtert mit der dann geltenden 3G-Regel für Geimpfte, Genesene und Getestete. Die Lage im Herbst könne sich aber wieder verschärfen, mahnte der Minister. Deshalb müsse der Sommer fürs Impfen genutzt werden. Die Impfpflicht stehe nicht zur Disposition.