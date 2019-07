Die schwarze Null als Obsession der Politik: Wird Deutschland kaputtgespart?

Auf kaum etwas sind deutsche Bundesregierungen so stolz wie auf die schwarze Null. Aber vielleicht ist das Modell „Schwäbische Hausfrau“, also Haushalte ohne neue Schulden, gar nicht so gut?

Unser Hörer Daniel Cicak sagt: Wir sparen mit der schwarzen Null unsere Zukunft kaputt!

Sebastian Heinrich ist auf seiner Seite. Er meint: Deutschland ist wie ein sturer Gutverdiener, bei dem das Dach kaputt ist - und der es trotzdem weiter reinregnen lässt.

Patrick von Rosen hält von dieser steilen These wenig: Für ihn ist der deutsche Schuldenabbau sinnvoll - vor allem jetzt, da es der Wirtschaft (noch) gut geht. Herausgekommen ist ein Streit, der zeigt: Haushaltspolitik kann ganz schön spannend sein.

