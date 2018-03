Die Schüler von Florida haben recht - es reicht!

Viel hat Donald Trump nicht in Aussicht gestellt. Das nunmehr auch vom US-Präsidenten befürwortete Verbot von Schnellfeuerkolben stand bereits zur Debatte, als Stephen Paddock im Oktober auf Besucher eines Konzerts in Las Vegas anlegte. Dass sich der Kongress in Washington nicht einmal dazu durchringen konnte, zeigt nur, wie wirkungsvoll die Lobbyisten der NRA, der National Rifle Association, sind. Jetzt folgt der zweite Anlauf, diesmal zumindest mit verbaler Rückendeckung von Trump, der kurz nach seinem Amtsantritt der NRA versicherte, mit ihm verfüge sie über einen wahren Freund im Weißen Haus.

Falls sich tatsächlich etwas bewegen sollte, liegt es an der Entschiedenheit, mit der die Schüler nun für eine Umkehr kämpfen. Diese Generation ist aufgewachsen mit Hiobsbotschaften über Massaker an Schulen und Universitäten, nun lässt sie die Politik wissen: Es reicht! Da diese Jugendlichen wissen, wie sie mit sozialen Medien umzugehen haben, multiplizieren sie die Wirkung ihres Protests. Das weckt Hoffnung.