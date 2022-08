Die Renaissance des Waschlappens

Zwar sprechen die bereits in den Regalen stehenden Schoko-Nikoläuse und Spekulatius-Kekse für einen süßen Winter. Aufgrund der vielen Krisen glauben Pessimisten aber eher an einen Wutwinter. Also eine Jahreszeit, in der man sich aufregt. Vielleicht dermaßen, dass es mit der Gasknappheit dann womöglich doch nicht so schlimm wird. Denn wer den ganzen Tag ein Gesicht wie eine geballte Faust macht, der kocht von innen und dem ist folgerichtig auch warm genug.

Alle anderen, die sich auf eine weniger impulsive Jahreszeit einstellen, fragen sich freilich, wie sie der Misere mit Gelassenheit und Verstand begegnen können. Manche haben das Kaltduschen für sich entdeckt. Andere entdecken gerade wieder den guten alten Waschlappen, der früher zum sparsamen Alltag gehörte, aber in Zeiten billig sprudelnder Brauseköpfe fast verpönt war. Jetzt erlebt das Utensil eine Renaissance. Denn zur ausreichenden Körperhygiene verbraucht der Lappen pro Waschvorgang nur ungefähr einen halben Zahnputzbecher voll Warmwasser.

Guckt man im Lexikon nach, steht da zu lesen, dass der Begriff des Waschlappens auch als Schmähwort für einen Schwächling, Weichling, Weichei, Memme oder Milchbart genutzt werden kann. Sicher nichts Heldenhaftes wird mit ihm verbunden. Die aktuellen Herausforderungen könnten den Waschlappen nun aus der Ecke des Jammerlappens herausholen. Und ihm seinen Logenplatz am Waschbecken zurückgeben. Denn ein bisschen hängt es ja durchaus auch von uns selber ab, ob wir einen Winter erleben, der sich gewaschen hat. (nyf)