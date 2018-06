Die Reichweite reicht vielen Verbrauchern nicht

Die Auswahl und die Preispalette sind schon heute beträchtlich: Knapp 60verschiedene Elektrofahrzeuge sind derzeit auf dem deutschen Markt erhältlich, heißt es beim Verband der Automobilindustrie (VDA). Tendenz stark steigend.

29 Modelle stammen dabei von deutschen Herstellern. Wobei der Begriff „Elektrofahrzeug“ nicht nur Autos umfasst, die ausschließlich durch Strom und einen Elektromotor angetrieben werden. Sogenannte Plug-in-Hybride, die sowohl über einen Verbrennungs- als auch über einen Elektromotor verfügen und deren Batterie an jeder Haushaltssteckdose aufgeladen werden kann, fallen ebenfalls in diese Kategorie. Rund 47000solcher Karossen waren Ende vergangenen Jahres auf deutschen Straßen unterwegs.

Das untere Ende der Preisskala markiert ein Auto, das viele Betrachter auf den ersten Blick nicht ernst nehmen mögen: Der rein elektrische, 2,3Meter kurze Renault Twizy, eine Art Kabinenroller, bietet maximal zwei Personen Platz, die dicht gedrängt hintereinander sitzen müssen. Zwei Motorvarianten mit fünf oder 18 PS sind im Angebot und schaffen bis zu 80Stundenkilometer. Der französische Hersteller verspricht eine Reichweite von knapp 100 Kilometern – ein Wert, der im Test der „Schwäbischen Zeitung“ (1. August 2015) nicht annähernd zu erreichen war. Mindestens 6950Euro müssen Kunden für den Twizy berappen, Türen, Seitenscheiben und Heizung kosten im Basismodell extra.

Mehr an ein Auto als an ein Spaßmobil lassen dagegen die anderen rein elektrischen Modelle denken. Zu den günstigsten zählt dabei der PeugeotiOn (ab 19390Euro), der sich die komplette Technik mit dem Mitsubishi i-MiEV und dem Citroën C-Zero teilt. 150 Kilometer weit soll der Kleinwagen angeblich rollen, was im Test der „Schwäbischen Zeitung“ vor einigen Jahren ebenfalls nicht zu bestätigen war.

Überhaupt die Reichweite: Bei diesem Thema, das die meisten Verbraucher intensiv beschäftigt, liegen die Angaben der Hersteller gar nicht so weit auseinander. Zwischen 150 und maximal 240 Kilometer (Renault Zoe) sollen die Karossen stromern. Dazwischen reihen sich beispielsweise der kleine VW e-Up (160), der Ford Focus Electric (162), der VW e-Golf (190), der BMW i3 (190) oder der Mercedes B250e (200) ein.

Ambitionen hegt der Elektro-Golf: Nach einem Facelift, das zum Ende dieses Jahres erwartet wird, will er bis zu 300 Kilometer schaffen. Eine ähnliche Distanz, so ist derzeit nur hinter den Kulissen zu hören, verspricht der kompakte Opel Ampera-e, der ebenso wie sein amerikanischer Klon, der Chevrolet Bolt, Anfang 2017 auf den Markt rollen soll. In den USA werden Preise von rund 30000 Dollar (26500Euro) für den Bolt für realistisch gehalten.

Konkurrenzlos bei der Reichweite sind nach wie vor die edlen Modelle der amerikanischen Marke Tesla. Sie schaffen angeblich zwischen 420 und 528 Kilometer, kosten dafür aber auch ab 78000Euro aufwärts. Der Vorreiter der Elektromobilität kann aber auch günstiger: Für Ende nächsten Jahres ist in den USA das Model 3 (31000 Euro) angekündigt, dessen Batterie dann allerdings auch nur für 345 Kilometer reichen soll.

So unterschiedlich wie die Gesichter der Elektroautos sind auch die Preise. 34900 Euro müssen beispielsweise für den noch aktuellen e-Golf hingeblättert werden, 50 Euro weniger als für den wesentlich stärkeren BMW i3. Ganz oben auf der Skala ist ebenfalls ein Vehikel der Münchner Edelschmiede zu finden: Der BMW i8, ein sportlicher Plug-in-Hybrid, der immerhin 362 Pferde auf die Straße schickt, schlägt mit 130000 Euro zu Buche.

Die Vielfalt, da sind sich alle Branchenexperten einig, wird in den kommenden Jahren kräftig wachsen. Vom Kleinwagen über den SUV bis zum Sportwagen wird dann alles mit rein elektrischem Antrieb erhältlich sein. Porsche etwa bastelt momentan am Mission E mit 600 PS. Der Kraftprotz soll bis 2020 serienreif sein.

Weitere Informationen unter: schwaebische.de/elektroautos